Nuova grave violazione dei dati personali da Xiaomi: Gli smartphone spiano le attività delle persone?

Secondo una ricerca condotta da esperti di sicurezza IT, il browser standard di Xiaomi invia dati sensibili alla Cina.

“È un aspirapolvere di dati che puoi utilizzare per effettuare chiamate”, chiede l’esperto di sicurezza IT Gabriel Cîrlig sul suo smartphone Xiaomi quando parla con Forbes.

In precedenza, aveva dimostrato che il browser standard del produttore cinese registra tutti i siti Web visitati, comprese tutte le voci nel motore di ricerca, e lo invia a un server ospitato da Alibaba in Cina.

Anche le informazioni sulle attività offline come l’apertura di cartelle e app sullo smartphone, la musica riprodotta, incluso il timestamp e persino lo scorrimento dello schermo, sarebbero inoltrate al produttore.

Allo stesso tempo, secondo la ricerca di Cîrlig, vengono trasmesse informazioni sullo smartphone, la versione di Android e un ID utente costante. Con questi metadati, ogni utente può essere chiaramente identificato, l’esperto teme.

Il trasferimento dei dati può anche avvenire in modalità di navigazione in incognito del browser.

A bit more context on this. That's the song I just DOWNLOADED and clicked into their Mi Player app. pic.twitter.com/DHNzPkz53o