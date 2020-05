L’iPhone 11 domina ancora il mercato mondiale degli smartphone, android piange

L’iPhone 11 è stato lo smartphone più venduto al mondo per il primo trimestre del 2020, secondo una ricerca di Canalys .

iPhone 11 series took three spots in the Q1 2020 top ten smartphone models. iPhone 11, iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max accounted for 10% of global smartphone share. While @Samsung and @Xiaomi achieved four and three smartphones in the top ten respectively. pic.twitter.com/NuJzOcdtbI

— Canalys (@Canalys) May 7, 2020