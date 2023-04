Iphone usato o ricondizionato? Le differenze che devi conoscere

Gli iPhone nuovi hanno prezzi proibitivi e così le persone si sono guardate in giro sapendo di poter trovare alternative. Il mercato si muove in due direzioni per lo più, quello dei modelli usati venduti anche dai privati e quindi con un basso livello di garanzia e i modelli ricondizionati venduti da negozi autorizzati che si occupano di check completi. Quando si tratta di acquistare un iPhone, ci sono due opzioni principali: comprare un iPhone usato o scegliere telefoni ricondizionati, molti consumatori potrebbero pensare che le due opzioni siano equivalenti, ma in realtà ci sono alcune differenze importanti da considerare.

Garanzia

Una delle principali differenze tra un iPhone usato e un iPhone ricondizionato è la garanzia; quando si acquista un iPhone usato, non si ha alcuna garanzia e non si può fare affidamento sul servizio clienti del produttore. Se il modello ha problemi o difetti, non c’è modo di sapere se questi problemi sono stati causati dal precedente proprietario o se erano già presenti quando è stato acquistato.

Quando invece si acquista un iPhone ricondizionato, si ha una garanzia che copre il dispositivo per un certo periodo di tempo; offre maggiore protezione al consumatore e può offrire anche un servizio clienti migliore. Inoltre, gli iPhone ricondizionati vengono sottoposti a un processo di controllo qualità più rigoroso rispetto agli iPhone usati, il che aumenta la probabilità di ottenere un dispositivo senza difetti.

Reso

Un’altra differenza tra un iPhone usato e un iPhone ricondizionato è il reso. Quando si acquista un iPhone usato, il venditore potrebbe non accettare il reso o potrebbe applicare una politica di reso restrittiva. Al contrario, i venditori di iPhone ricondizionati offrono solitamente politiche di reso più flessibili e convenienti e offrono spesso servizi post-vendita, come assistenza telefonica e assistenza tecnica, per aiutare i clienti con eventuali problemi.

Servizio clienti

Il servizio clienti è un altro fattore importante da considerare quando si fa un acquisto importante; nel settore dell’usato, raramente si ottengono garanzie che il venditore fornirà un servizio clienti di qualità o che il dispositivo funzionerà come previsto. I negozi specializzati nel ricondizionato, invece, offrono spesso un servizio clienti top per affiancare i propri clienti.

Test fatti da esperti

Un’altra differenza importante tra un iPhone usato e un iPhone ricondizionato è la verifica effettuata dal venditore. Quando si acquista uno smartphone usato, non c’è modo di sapere se il dispositivo è stato testato per garantire la sua funzionalità e sicurezza. I negozi di iPhone ricondizionati effettuano una serie di test e controlli di qualità per garantire che lo smartphone sia completamente funzionale e sicuro da utilizzare e impiegano solo pezzi di ricambio originali e approvati dal produttore, il che garantisce la qualità e la sicurezza del dispositivo.

Scegliere tra un iPhone usato e un iPhone ricondizionato può essere una decisione importante, e ci sono molte ragioni per preferire un modello ricondizionato: con una maggiore garanzia di qualità e sicurezza, una politica di reso flessibile e un servizio clienti migliore, l’acquisto potrebbe essere la scelta migliore per molti consumatori.