Il tuo telefono ascolta e spia le tue conversazioni: ecco come proteggere la privacy dagli spioni

MindSift e l’Uso dei Microfoni: Rivendicazioni e Sospetti MindSift, azienda del New Hampshire, ha recentemente sollevato preoccupazioni nel mondo digitale con una dichiarazione sorprendente: l’utilizzo dei microfoni di smartphone e tablet per ascoltare gli utenti. Questa pratica, secondo l’azienda, sarebbe finalizzata a indirizzare la pubblicità durante i podcast.

Le sezioni del sito di MindSift, ora cancellate, insieme a commenti in un recente podcast di 404 Media, hanno evidenziato questa pratica controversa. I co-fondatori di MindSift, Jay Spencer, Andy Galeshahi e Jake Savage, hanno discusso apertamente di questa tecnologia, enfatizzando come essa consenta un targeting pubblicitario basato sull’ascolto delle conversazioni.

Dati e Privacy: Una Bilancia Precaria L’acquisizione dei dati, secondo MindSift, avviene tramite un fornitore non specificato. La capacità di tracciare i consumatori in tempo reale, vantata dall’azienda, solleva serie domande sulla privacy. Nonostante MindSift abbia rimosso i dettagli da Internet, le testimonianze di aziende come Tulley, BMW e Hotels.com, presenti sul loro sito, non chiariscono se queste abbiano effettivamente utilizzato il tracciamento vocale promosso da MindSift.

La Tecnologia di Ascolto: Potenziale e Rischi Nel podcast “Real Business Roundtable”, i fondatori hanno spiegato come la loro tecnologia possa individuare in modo preciso le necessità dei consumatori, basandosi sull’ascolto ambientale. Questa capacità di targeting, sebbene non ancora comprovata, rievoca timori sulla privacy e riaccende il dibattito sull’ipotesi che i nostri dispositivi possano ascoltarci.





Risposte Evasive e Mancanza di Trasparenza Di fronte alle richieste di chiarimenti da parte di 404 Media, MindSift ha mantenuto un atteggiamento elusivo, offrendo risposte generiche e rifiutando di identificare il proprio personale. Anche la mail di follow-up inviata non ha ricevuto risposte, aggravando i dubbi sulla trasparenza dell’azienda.

Il Potenziale Inespresso e la Concorrenza di Mercato Galeshahi e Savage hanno messo in luce come molte aziende non sfruttino appieno il potenziale dell’ascolto dei dispositivi, limitandosi all’acquisto di dati da società come Google per le loro campagne pubblicitarie. Questa rivelazione suggerisce che MindSift potrebbe puntare a un vantaggio competitivo unico nel mercato pubblicitario.

Conclusione: Precauzione e Verifica Attualmente, è essenziale chiarire che non esistono prove concrete che i dispositivi vengano effettivamente usati per ascoltare gli utenti in tempo reale. Finché non verranno fornite ulteriori evidenze, le affermazioni di MindSift dovrebbero essere prese con cautela, mantenendo alta l’attenzione sulla privacy e sui diritti degli utenti.

