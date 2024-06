L'OCIE della SEC elenca la criptovaluta come una delle sue priorità d'esame nel 2019

Annuncio pubblicitario

L'Office of Compliance Inspections and Examinations (OCIE) della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha recentemente pubblicato il suo rapporto sulle " Priorità d'esame 2019 " in cui menzionava le criptovalute.

L'OCIE suggerisce che controllerà il settore, in particolare le attività che si qualificano come titoli durante l'anno.

Concentrandosi sui rischi per gli investitori

L'OCIE ha osservato che il mercato dei beni digitali, che include la criptovaluta, è cresciuto rapidamente e pone rischi per gli investitori al dettaglio.

Ha anche suggerito che le dimensioni complessive del mercato e dei suoi partecipanti, compresi i consulenti per gli investimenti, le piattaforme di negoziazione e i broker-dealer sono anch'esse in aumento.

L'OCIE ha detto che avrebbe:

"Continuare a monitorare l'offerta e la vendita, il commercio e la gestione delle risorse digitali e, laddove i prodotti sono titoli, esaminare la conformità normativa."

Si concentrerà su indagini di alto livello sulla questione e " prenderà provvedimenti per identificare gli operatori di mercato che offrono, vendono, negoziano e gestiscono questi prodotti o prendono in considerazione o cercano attivamente di offrire questi prodotti e quindi valutano la portata delle loro attività ".

Esaminando i partecipanti dell'industria esistente

In una sezione dedicata alle risorse digitali, l'OCIE nota che effettuerà esami su aziende che già lavorano nel settore delle risorse digitali.

Le aree principali dell'inchiesta pongono la sicurezza dei fondi dei clienti come massima priorità insieme alla conformità, ai controlli interni, alle negoziazioni, al prezzo dei portafogli dei clienti e alla gestione del portafoglio delle risorse digitali.

Nel suo documento, le autorità parlano anche diffusamente della sicurezza informatica e della protezione degli investitori al dettaglio, in quanto potrebbero non essere adeguatamente informate dei rischi che corrono nel caso di un attacco informatico.

I consulenti per gli investimenti, tra gli altri operatori del mercato, saranno esaminati dalle autorità per la valutazione del rischio, la prevenzione della perdita di dati e la risposta agli incidenti.

Un altro aspetto importante per la comunità cripto è l'attenzione dell'agenzia sui programmi anti-riciclaggio, che si estendono ai broker-dealer.

Questi programmi devono includere procedure progettate per l'identificazione del cliente, la due diligence del cliente e il monitoraggio di attività sospette tra gli altri.

Sebbene non menzioni se queste politiche coinvolgeranno il settore della crittografia, si può ragionevolmente ritenere che con un aumento focalizzato sul mercato dei beni digitali, alla fine entreranno in gioco le procedure di cybersicurezza e AML.