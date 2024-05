La tempesta solare più grave di sempre colpirà Italia e Svizzera: ecco cosa potrebbe accadere

Aurora boreale anche stasera? Ecco perché dalle 22 bisognerà guardare il cielo a Nord

L’aurora boreale, conosciuta anche come le luci del nord, è un fenomeno celestiale che affascina e attrae migliaia di persone e che si crea a seguito dell’arrivo sulla terra di potenti tempeste solari. Recentemente, il cielo d’Italia si è trasformato in un palcoscenico di colori vivaci, che vanno dal rosso al rosa, illuminando in modo spettacolare le regioni del Centro e del Nord. Mentre la possibilità di osservare questo fenomeno in Italia è considerata rara, gli eventi degli ultimi giorni hanno suscitato grande interesse e meraviglia.

Le basi scientifiche dell’aurora boreale

L’aurora boreale è un fenomeno ottico che si verifica quando le particelle cariche provenienti dal Sole interagiscono con il campo magnetico terrestre. Questa interazione avviene principalmente nelle regioni polari, grazie alla particolare configurazione del campo magnetico della Terra.

Quando queste particelle cariche collidono con gli atomi e le molecole dell’atmosfera terrestre, generano una varietà di colori nel cielo. Il colore predominante che si osserva durante le aurore boreali è tipicamente un verde brillante, ma sono possibili anche altre sfumature come il rosso, il viola, e il blu, a seconda del tipo di gas coinvolto e dell’altitudine a cui avviene la collisione.

Il fenomeno delle aurore polari è solitamente visibile a latitudini elevate, come quelle del Circolo Polare Artico. Tuttavia, durante periodi di intensa attività solare, come quelle osservate recentemente, le aurore possono essere visibili anche a latitudini più basse, come in Italia.

Gli esperti del consorzio Lamma e del Cnr hanno confermato che l’attuale visibilità delle aurore in regioni insolite è dovuta a una tempesta magnetica di eccezionale forza che ha spinto queste luminosità verso il sud dell’Europa.

Perché l’aurora è visibile ora in Italia ed in Svizzera

Il fenomeno delle aurore visibili a latitudini medie, come quelle italiane, è alquanto raro e può essere attribuito a una serie di condizioni astronomiche e atmosferiche particolari. Prima tra tutte, una forte attività solare, che porta un numero maggiore di particelle cariche a interagire con la magnetosfera terrestre.

Durante questi eventi, noti come tempeste solari, il flusso di particelle cariche è talmente intenso che può estendersi oltre le usuali regioni polari, raggiungendo paesi come l’Italia.

Un altro fattore cruciale è la direzione e l’intensità del vento solare al momento dell’interazione con la Terra. Quando il vento solare è particolarmente forte e diretto verso il nostro pianeta, la probabilità di osservare aurore a latitudini inferiori aumenta notevolmente.

Inoltre, la configurazione attuale del campo magnetico terrestre può favorire la discesa di queste particelle più a sud rispetto al solito, permettendo così agli spettatori in Italia di godere di questo straordinario spettacolo naturale.

Dove e come osservare l’aurora boreale in Italia ed in Svizzera

Per gli appassionati di fenomeni astronomici e per chi semplicemente desidera testimoniare uno degli spettacoli più affascinanti del cielo, è essenziale sapere dove e come osservare l’aurora boreale. Le aree ideali sono quelle lontane dalle fonti di inquinamento luminoso, come le grandi città o le zone industriali.

Luoghi come le montagne, le campagne aperte o le spiagge offrono le migliori condizioni di visibilità.

Inoltre, è importante orientarsi verso nord, come suggerito dagli esperti del consorzio Lamma. L’aurora tende a manifestarsi principalmente da quella direzione in Italia ed anche in Svizzera.

Per quanto riguarda l’orario, le aurore sono più frequenti tra le ore 22 e le prime ore del mattino, quando l’oscurità è più profonda e il cielo più chiaro.

In conclusione, l’esperienza di osservare un’aurora boreale in Italia è un’opportunità unica che combina la bellezza astrale con una rara congiunzione di condizioni atmosferiche e astronomiche.



Per coloro che sono disposti a cercare il luogo giusto al momento giusto, lo spettacolo che attende è veramente mozzafiato.