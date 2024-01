La scimmia clonata è morta, ecco i retroscena della incredibile operazione scientifica.

Rivoluzione nella Clonazione: La Nascita di ReTro, il Primo Macaco Rhesus Clonato con Successo

La scienza ha compiuto un passo gigantesco nella clonazione dei primati. Recentemente, la comunità scientifica ha assistito alla nascita di ReTro, il primo macaco rhesus clonato che non solo è nato sano, ma ha vissuto oltre due anni.

Questo evento rivoluzionario, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Communications e realizzato dall’Accademia Cinese delle Scienze, apre nuove frontiere nel campo della medicina rigenerativa e della ricerca sulle malattie umane.

Innovazione nella Clonazione Il successo di ReTro si basa su un raffinato miglioramento della tecnica di trasferimento nucleare, introdotta inizialmente con la famosa pecora Dolly nel 1997. Questa tecnica, applicata ai primati, ha sempre incontrato ostacoli significativi, ma gli sforzi incessanti dei ricercatori cinesi hanno portato a una svolta.

Il Segreto del Successo: Una Placenta Sana Il team di ricercatori, guidato da Zhen Liu e Qiang Sun, ha identificato che la placenta rappresentava il tallone d’Achille nella clonazione dei primati. La soluzione? Isolare il tessuto embrionale che dà origine all’individuo e trasferirlo in un embrione sano. Questo approccio innovativo ha permesso a ReTro di avere una placenta sana, elemento cruciale per il suo sviluppo e sopravvivenza.

Implicazioni per la Medicina Rigenerativa Carlo Alberto Redi, biologo dello sviluppo e membro dell’Accademia dei Lincei, ha evidenziato l’importanza di questo risultato. Non solo apre la strada a nuove ricerche sulla clonazione, ma ha un impatto etico significativo, distinguendo chiaramente la tecnica dal suo prodotto.

Ripercussioni Etiche e Scientifiche Questo traguardo, sebbene riguardi un solo clone, ha il potenziale di trasformare il campo della clonazione dei primati. I cloni di scimmia rappresentano un modello cruciale per la biologia e la medicina, offrendo nuove prospettive nello studio dell’infertilità, della salvaguardia delle specie in via di estinzione e delle malattie mitocondriali.

Una Nuova Prospettiva sull’Epigenetica Redi sottolinea l’importanza di andare oltre la genetica, puntando l’attenzione sull’epigenetica. La scoperta che le strutture extra-embrionali giocano un ruolo chiave nel successo dell’impianto, altera fondamentalmente la nostra comprensione dello sviluppo embrionale.

Un Futuro Promettente La nascita di ReTro non è solo una vittoria scientifica, ma rappresenta un punto di svolta nella ricerca sulle malattie umane e nella medicina rigenerativa. Questo risultato non solo dimostra che la clonazione di primati può essere realizzata con successo, ma offre anche un modello inestimabile per la ricerca futura.