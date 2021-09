La firma elettronica: la soluzione ideale per risparmiare tempo

Hai già avuto modo di usare la firma elettronica? La firma elettronica si tratta di un approccio più snello alla firma dei documenti, che elimina l’arduo compito di stampare moduli/documenti, doverli firmare, copiare e rispedire al mittente per autorizzare una firma.



Quali sono i vantaggi della firma elettronica

I vantaggi della firma elettronica digitale non sono solo questi, ma includono: la possibilità di caricare e inviare facilmente i documenti per la firma elettronica, accedere rapidamente e firmare i documenti che richiedono la firma, controllare facilmente lo stato di un documento, inviare promemoria, visualizzare gli audit e archiviare online in modo sicuro.

Consente inoltre di creare modelli utilizzando i moduli esistenti per aiutare a semplificare, supervisionare il flusso di lavoro dei documenti identificando e gestendo i destinatari e rendere i moduli disponibili online facilmente accessibili

La firma elettronica aiuta l’ambiente

Dover stampare, scannerizzare e faxare solo per fare una firma elettronica non è solo dispendioso in termini di tempo e fastidioso. È anche un male per l’ambiente.

Ogni apparecchio che acquisti rende la tua impronta di carbonio complessiva più grande. Più dispositivi puoi togliere dall’equazione, più il tuo flusso di lavoro è migliore per il pianeta. Lo stesso vale per tutti gli alberi che devono essere abbattuti per la carta che stampate per i vostri documenti cartacei.



La firma elettronica è veloce e facile

Le firme elettroniche accelerano le approvazioni e gli accordi eliminando i periodi di inattività dal processo. Con le firme elettroniche, non è necessario aspettare la posta o salire in macchina per consegnare i documenti.

Il momento in cui si applica la firma elettronica a un documento è il momento in cui si può passare alla fase successiva.

Le firme elettroniche rendono anche la firma dei documenti molto più facile. Poiché le soluzioni di firma elettronica sono così portatili, puoi firmare o richiedere la firma praticamente da qualsiasi parte del mondo, utilizzando il dispositivo che più ti piace.

Non è necessario stampare, firmare, scannerizzare e poi inviare nuovamente il documento, e non è necessario possedere un fax al solo scopo di inviare e ricevere documenti firmati.