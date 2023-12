Youtube TV diminuisce la pubblicità fastidiosa: ecco i vantaggi per gli utenti

YouTube per TV: Google Introdurrà Meno Annunci ma Più Lunghi

Google ha recentemente annunciato una significativa modifica nella gestione degli annunci sulla sua piattaforma YouTube per smart TV. La nuova strategia prevede una riduzione del numero di annunci ma un aumento della loro durata. L’obiettivo è migliorare l’esperienza di streaming degli utenti.

Un Cambio di Strategia Pubblicitaria

Nel tentativo di ottimizzare l’esperienza degli utenti, Google ha deciso di ridurre il numero di interruzioni pubblicitarie durante la visione dei video, rendendo però ogni pausa pubblicitaria più lunga. Questa decisione è basata su studi che indicano come il 79% degli utenti preferisca avere annunci raggruppati piuttosto che sparsi nel corso della visione.

Esperienza Migliorata sul Grande Schermo

In base ai primi test condotti, si è osservato che con meno interruzioni pubblicitarie, ma più lunghe, oltre la metà degli utenti ha registrato sessioni di visualizzazione più lunghe del 29% prima della successiva interruzione. Questo suggerisce un’accoglienza positiva del nuovo formato pubblicitario, in particolare per la visione su smart TV.

Gli annunci su YouTube per TV dureranno fino a un minuto, e gli utenti dovranno attendere più a lungo prima di poterli saltare. Google prevede di introdurre una notifica durante le pause pubblicitarie più lunghe, per informare gli utenti sulla durata inusuale dell’interruzione.

YouTube Shorts e Pubblicità su TV

Contemporaneamente, Google ha annunciato che gli annunci saranno introdotti anche nei YouTube Shorts visualizzati tramite l’app per TV. Questa mossa ha suscitato preoccupazioni tra alcuni utenti, che temono possa interrompere l’esperienza di fruizione dei contenuti brevi. Tuttavia, si prevede che l’impatto sarà limitato, considerando che il format dei Shorts è originariamente pensato per gli smartphone.

Opzioni per Gli Utenti

Per chi desidera evitare completamente la pubblicità, rimane l’opzione di YouTube Premium, che offre funzionalità come la riproduzione in background e una visione senza interruzioni pubblicitarie. Le nuove modalità pubblicitarie saranno disponibili a breve su tutti i dispositivi compatibili con YouTube per TV.

Test in Corso su YouTube

In parallelo, Google sta testando la funzione di mostrare quasi in tempo reale le visualizzazioni e i “mi piace” di un video. Attualmente disponibile solo per un numero limitato di utenti, si spera che questa funzionalità venga estesa a tutti in futuro.