SolveUp, l’assistenza digitale è sul campo ma da remoto

Siamo ormai abituati a dare del tu a device elettronici piccoli e grandi, i quali sono continuamente chiamati a offrirci risposte e soluzioni utili e performanti. Grazie all’evoluzione tecnologica, che sempre più spesso si rivolge al mondo del lavoro per supportarlo in determinati ambiti e situazioni di difficoltà, oggi è possibile risolvere qualsiasi disguido tecnico – guasti e manutenzioni in primis – direttamente da remoto.

Soluzioni come quella offerta da SolveUp, utilizzabile sia tramite pc che via smartphone (la app è sia per iOS che per Android), consentono di mettere a frutto in maniera virtuosa strumenti hi-tech e professionalità, attraverso un dialogo veloce e produttivo che agevola sia una riduzione dei costi che dei tempi di intervento. In che modo?

Le trasferte sul campo vengono notevolmente ridotte, visto che i tecnici – che si trovano in loco – possono entrare in contatto con gli specialisti attraverso app di assistenza da remoto multifunzione. Vediamo allora nel dettaglio quali sono i vantaggi di ricorrere a una app come SolveUp, particolarmente adatta alle piccole e medie imprese.

Iniziando con una precisazione: quello dell’assistenza da remoto rappresenta sempre di più un asset importante per le realtà aziendali in Italia. Non soltanto favorisce il distanziamento, oggi più che mai una necessità assoluta in qualsiasi ambito, ma consente anche di ottimizzare le attività di assistenza e collaborazione nel nome di quella digital transformation che sta permeando il mondo del lavoro.

Le soluzioni smart come SolveUp, insomma, consentendo risparmi e incrementando l’efficienza, si offrono quali strumenti per massimizzare la produttività e la competitività.

Come funziona SolveUp: la chiamata e l’avvio delle operazioni

Cerchiamo di capire in che modo l’app SolveUp funzioni, come possa essere attivata e su quali strumenti digitali consenta di poter fare sempre affidamento per portare a termine le varie e necessarie operazioni tecniche.

Nel momento stesso in cui si presenta la problematica di lavoro, basterà un semplice tocco sullo schermo dello smartphone per avviare il programma. La richiesta di intervento a questo punto è in pratica già partita e viene geolocalizzata, sempre nell’ottica di assicurare un’alta efficienza per ciò che riguarda l’intervento da svolgere.

L’esperto da remoto che riceve questa richiesta ha a disposizione differenti opzioni per proseguire: in primis può scegliere di rispondere immediatamente al tecnico, che si trova sul campo e di fronte al macchinario o allo strumento sul quale intervenire. Altrimenti può decidere di inviare un questionario preliminare che gli consentirà non soltanto di farsi un’idea della situazione ma anche – e soprattutto – di rispondere con maggior completezza e garantire così il successo delle operazioni.

La chiamata potrebbe altresì essere lasciata dallo specialista in coda, in modo da gestire nel modo migliore le varie situazioni e ovviamente definire delle priorità di intervento.

La connessione e gli strumenti tecnici per intervenire

A questo punto la connessione è stata stabilita e il dialogo tra esperto e tecnico sul campo avviato. SolveUp consente di poter usufruire di strumenti ad alta tecnologia che sono il fiore all’occhiello della app e che permettono di lavorare in simbiosi e in simultanea. Non soltanto è possibile ricorrere a videocall e chat ma si possono anche condividere info e documenti utili di volta in volta allo scopo.

Sfruttando la realtà aumentata, SolveUp consente anche di fare disegni e annotazioni via schermo: un modo in più per non perdere neanche una virgola in fatto di step indicati direttamente dallo specialista connesso. Vi è inoltre la possibilità, tramite l’intelligenza artificiale, di effettuare un riconoscimento automatico di strumenti e macchinari.

Non sono richieste particolari competenze informatiche per installare e attivare il programma. La configurazione dell’app avviene in via automatica e in pochi secondi, inoltre non occorre dotarsi di alcuno specifico hardware. Scegliere di ricorrere a una soluzione per l’assistenza remota come SolveUp offre molti vantaggi, in particolare alle piccole e medie imprese.

Questi strumenti smart sono sempre più diffusi e riscuotono un ampio successo dal momento che aziende e operatori possono:

risparmiare sulle trasferte ,

, ottimizzare i tempi di lavoro degli operatori,

degli operatori, garantire un alto livello di sicurezza grazie al distanziamento,

grazie al distanziamento, ottenere presto e bene assistenza, portando avanti il business.

Gli esperti potranno offrire le personali conoscenze e competenze attraverso il supporto online: una modalità che assicura qualità e performance nei vari step procedurali, nel controllo qualità e in relazione alla fase di collaudo.