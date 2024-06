Proiettori Acer: nel 2013 al 3° posto Worldwide e al 2° posto nella regione EMEA

Acer annuncia di essere diventata nel 2013 il terzo produttore al mondo di proiettori business con un market share del 7,1%, secondo i dati di PMA Research1.

Sin dal 2007 i proiettori Acer sono costantemente saliti nel ranking globale, aumentando ogni anno più del tasso di crescita di questo segmento di mercato. A livello regionale, i proiettori Acer sono al secondo posto in EMEA sin dal 2008 e hanno raggiunto una quota di mercato del 13,8% nel 2013.

Acer mette a disposizione una gamma completa di proiettori destinati alle grandi aziende, alle piccole medie imprese, al settore Education e al mercato dell’intrattenimento domestico.

Alcuni proiettori utilizzano lampade estremamente luminose in grado di fornire fino a 6.000 lumen, risoluzione WUXGA e ottica ultra corta, mentre altri sfruttano lampade LED di grande durata, con un’estrema portabilità e potenti caratteristiche multimediali che li rendono ideali sia per gli uomini d’affari sempre in viaggio, sia per l’home entertainment.

In futuro i proiettori Acer saranno dotati di sistemi BYOC™ (Build Your Own Cloud) 2 in grado di far accedere gli utenti ai propri dati con PC, tablet e smartphone Acer in qualunque momento e in ogni luogo.

Il proiettore Acer K137 LED ha recentemente vinto il prestigioso iF Product Design Award 2014, che viene assegnato a prodotti di eccellenza nel design.

Questo proiettore “tutto in uno” dalle dimensioni minime ha un potente sistema audio con effetti SRS, una lunga autonomia della lampada e la funzione di accensione e spegnimento istantanee. La connessione wireless e l’eccellente riproduzione multimediale lo rendono ideale anche come sistema home theater portatile.