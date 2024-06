Milano Digital Week 2024 parte nuovo format digitale

Milano Digital Week 2024: Nuove Prospettive Digitali

La Milano Digital Week 2024 si prepara a ridefinire il panorama della transizione digitale attraverso il nuovo format presentato dal Comune di Milano e TIG – The Innovation Group. Con l’obiettivo di promuovere una cultura digitale inclusiva e accessibile, l’evento si svolgerà dal 10 al 14 ottobre 2024, offrendo una piattaforma di contenuti dinamici e innovativi. Aperta la Call For Proposal 2024, che permette di poter candidare uno o più progetti coerenti alle tematiche della manifestazione compilando il form presente sul sito www.milanodigitalweek.it.

Introduzione alla Milano Digital Week 2024

La Milano Digital Week, giunta alla sua settima edizione, rappresenta un appuntamento fondamentale per cittadini e imprese, volto a esplorare le frontiere della tecnologia e della digitalizzazione. L’evento, organizzato dal Comune di Milano in collaborazione con TIG – The Innovation Group, mira a consolidare Milano come un hub di innovazione tecnologica e digitale a livello internazionale.

Il tema centrale di quest’anno, “Nuovo linguaggio della città: Tra Intelligenza Artificiale ed espressioni umane”, esplora l’interazione tra uomo e tecnologia, promuovendo una socialità rinnovata attraverso connessioni innovative. La manifestazione si articolerà in sei principali track tematici: Digitale per le imprese, Cittadinanza Digitale, Smart City, Tecnologie, Cultura e Intrattenimento, e Lavoro/Formazione.

La Milano Digital Week 2024 non sarà solo un evento limitato ai giorni della manifestazione, ma si estenderà tutto l’anno grazie a una piattaforma editoriale che raccoglierà e renderà disponibili i contenuti prodotti. Questa iniziativa permetterà di mantenere vivo il dialogo sul digitale e di offrire una risorsa continua per cittadini e imprese.

Digitale per le Imprese

Il track dedicato al “Digitale per le imprese” si concentrerà su come la tecnologia può supportare le aziende nel loro percorso di digitalizzazione. In un contesto economico sempre più competitivo, l’adozione di soluzioni digitali avanzate è essenziale per migliorare l’efficienza operativa e favorire l’innovazione.

Le imprese avranno l’opportunità di partecipare a workshop e seminari su tematiche come l’intelligenza artificiale, il cloud computing, la cybersecurity e il digital marketing. Questi incontri saranno tenuti da esperti del settore e offriranno approfondimenti pratici su come implementare nuove tecnologie per ottenere un vantaggio competitivo.

Inoltre, la Milano Digital Week offrirà uno spazio di networking dove le aziende potranno incontrare potenziali partner e investitori, facilitando la creazione di sinergie e collaborazioni strategiche. Questo ambiente dinamico promuoverà lo scambio di idee e la nascita di nuove iniziative imprenditoriali.

Cittadinanza Digitale

Il track “Cittadinanza Digitale” esplorerà come le tecnologie digitali possono migliorare la qualità della vita dei cittadini, rendendo i servizi pubblici più efficienti e accessibili. In un’epoca in cui la tecnologia pervade ogni aspetto della vita quotidiana, è fondamentale che i cittadini siano informati e preparati a sfruttare al meglio queste innovazioni.

Durante la Milano Digital Week, saranno organizzati incontri e laboratori che illustreranno come utilizzare strumenti digitali per accedere ai servizi comunali, partecipare attivamente alla vita civica e proteggere la propria privacy online. Queste iniziative mirano a ridurre il divario digitale e a promuovere una maggiore inclusione sociale.

Un elemento chiave sarà l’educazione digitale, con programmi destinati a diverse fasce d’età, dai bambini agli anziani. L’obiettivo è quello di fornire le competenze necessarie per navigare nel mondo digitale in modo sicuro e consapevole, contribuendo così alla formazione di una cittadinanza digitale attiva e responsabile.

Smart City e Innovazione Urbana

Il concetto di “Smart City” è al centro delle discussioni della Milano Digital Week 2024. La città di Milano, con i suoi progetti innovativi come l’ecosistema digitale urbano e il Digital Twin dell’area metropolitana, si pone come un modello di sviluppo urbano sostenibile e tecnologicamente avanzato.

Il track “Smart City e Innovazione Urbana” si concentrerà su come le tecnologie intelligenti possono essere integrate nell’infrastruttura urbana per migliorare la mobilità, la gestione dei rifiuti, l’efficienza energetica e la qualità dell’aria.

Attraverso esempi concreti e studi di caso, i partecipanti potranno vedere come Milano sta diventando una città più connessa e sostenibile.

Un aspetto particolarmente interessante sarà l’utilizzo dei dati per supportare le decisioni strategiche. Le tecnologie di data analytics e l’intelligenza artificiale permettono di raccogliere e analizzare grandi quantità di dati, fornendo insights preziosi per ottimizzare i servizi urbani e rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini.

La Milano Digital Week 2024 rappresenta un’opportunità unica per esplorare il futuro della città digitale, promuovendo soluzioni innovative che possono essere replicate in altre realtà urbane.

Questo evento si pone quindi come un punto di riferimento per chiunque sia interessato a comprendere e contribuire alla trasformazione digitale delle città.

Numerosi anche i soggetti che ad oggi hanno deciso di prendere parte alla manifestazione, scegliendo di diventare patrocinatori e partner della Milano Digital Week.

Tra questi:

Patrocinio: AIxIA, ASSEPRIM, ASSINTEL, Assolombarda, Camera di Commercio, ConfCommercio, IIDEA, UNA, UPA, VR/AR, Web3 Alliance

Partner Accademico: Università IULM e Politecnico di Milano

Knowledge Hub: Palazzo Giureconsulti, MEET – Digital Innovation Centre, Le Village by CA, Libreria Egea, Università IULM, Healthcare, Cefriel e MADE

Content Partner: Libreria Egea e Giffoni Innovation Hub

Communication Partner: Great Pixel

Technical Partner: Mimesi

Food Partner: CosaPorto