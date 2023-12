Maxi Elusione di 50 miliardi di euro dei giganti del Websoft secondo lo studio shock di Mediobanca: scopri chi sono i colpevoli

I Giganti del Web e la Fuga Fiscale: Uno Sguardo Approfondito

I Giganti del Web e la Strategia Fiscale Secondo uno studio recente di Mediobanca, nel 2022 circa un terzo degli utili ante imposte delle maggiori aziende WebSoft mondiali è stato tassato in paesi con fiscalità agevolata. Questo ha portato a un risparmio fiscale di 13,6 miliardi di euro nel solo 2022 e di 50,7 miliardi nei quattro anni dal 2019 al 2022. La notizia solleva questioni significative sulla strategia fiscale delle multinazionali e sulle normative fiscali globali.

L’Impatto Fiscale a Livello Globale L’aliquota fiscale media per queste aziende nel 2022 è stata del 15,1%, nettamente inferiore all’aliquota teorica del 21,9%. Grandi nomi come Tencent, Microsoft e Alphabet hanno risparmiato rispettivamente 19,2, 12,3 e 7,1 miliardi di euro in tasse, sfruttando le normative dei paesi a fiscalità agevolata.

Dinamiche di Mercato dei Giganti WebSoft Nel 2022, il giro d’affari delle 25 maggiori aziende WebSoft mondiali ha raggiunto 1.792 miliardi di euro, pari al 90% del PIL italiano. La maggior parte dei ricavi è stata generata negli Stati Uniti (70%) e in Cina (26%), con solo il 4% proveniente da altre nazioni. La concentrazione del mercato è evidente: Amazon, Alphabet e Microsoft insieme rappresentano più della metà dei ricavi totali.





Crescita e Profitto in Un Anno di Sfide Il 2022 si è rivelato un anno di minore crescita per queste aziende, con un incremento dei ricavi del 9,6%, inferiore alle percentuali a doppia cifra degli anni precedenti. Tuttavia, escludendo l’e-commerce, l’ebit margin del settore sale al 23,9%, superato solo dalle case farmaceutiche.

Capitale Umano e Innovazione A fine 2022, il settore WebSoft contava quasi quattro milioni di lavoratori, con Amazon in testa per numero di impiegati. Il 2023 ha visto un ritorno di fiducia nei mercati azionari, con i colossi del WebSoft che hanno raggiunto una capitalizzazione di 8.767 miliardi di euro, un aumento del 47,5% rispetto a dicembre 2022.

Titolo: WebSoft: Potenza Economica e Questioni Fiscali

Dominio Economico e Sfide Fiscali I giganti del WebSoft dominano il panorama economico globale. Al 30 novembre 2023, il loro valore in borsa superava dieci volte quello della Borsa italiana, con un aumento significativo della loro rappresentatività sulle borse mondiali.





Performance in Borsa e Crescita del Settore Nel 2023, aziende come Meta e Uber hanno registrato una performance eccezionale in borsa. Il settore continua a dimostrare una notevole forza e resilienza, nonostante le sfide economiche globali.

Presenza in Italia e Impatto Occupazionale In Italia, le filiali delle aziende WebSoft, principalmente situate al Nord e soprattutto a Milano, hanno generato un fatturato di 9,3 miliardi di euro nel 2022. Amazon emerge come il maggiore datore di lavoro in Italia nel settore, con 16.250 impiegati.

Le Tasse in Italia e le Prospettive Future Nonostante l’elusione fiscale a livello globale, in Italia, nel 2022, le filiali di queste aziende hanno versato 162 milioni di euro in tasse, con un tax rate effettivo del 28,3%. Con l’introduzione della Global minimum tax nel 2024, si prevede un cambiamento significativo nel panorama fiscale per queste multinazionali.

L’impatto economico e fiscale dei giganti del WebSoft è immenso e multifacettato. Mentre generano ricchezza e posti di lavoro, sollevano anche questioni critiche sull’equità fiscale e la regolamentazione globale.