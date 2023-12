La Pornografia online vigilata dal Dsa della Commissione EU: fai attenzione quando accedi a PornHub Stripchat e XVideos

L’Espansione del Potere Regolatorio dell’UE sulle Piattaforme Digitali VLOP

La Commissione Europea ha recentemente esteso il proprio ambito di vigilanza, includendo tre rilevanti piattaforme online attive nel settore della pornografia: Pornhub, Stripchat e XVideos. Questa mossa rappresenta un’evoluzione significativa nella strategia di regolamentazione dell’UE, evidenziando un impegno crescente verso la sicurezza online e la tutela dei diritti dei minori nell’era digitale.

Il Punto di Vista di Vestager: Una Responsabilità Globale





La Vicepresidente della Commissione UE e Commissaria all’Antitrust, Margrethe Vestager, ha sottolineato l’imponente responsabilità di queste piattaforme, evidenziata dalle 33,5 miliardi di visite registrate su Pornhub nel 2018. Questa affermazione pone in evidenza non solo l’ampia portata di queste piattaforme, ma anche il loro potenziale impatto sulla società. La designazione come Very Large Online Platforms (VLOP) implica una serie di obblighi più stringenti secondo il Digital Services Act (DSA), con particolare attenzione alla lotta contro i contenuti illegali e alla protezione dei minori.

DSA: Una Nuova Era nella Regolamentazione del Web

Il Digital Services Act (DSA) segna una svolta nella politica di regolamentazione dell’UE per il web, mirando a creare un ambiente digitale più sicuro e trasparente. Questo atto normativo richiede alle piattaforme online di grande dimensione di adottare misure severe per la moderazione dei contenuti, la gestione dei rischi, la trasparenza nella pubblicità, e l’accesso ai dati per i ricercatori. Il DSA rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti degli utenti online e nella lotta contro le pratiche illecite nel mondo digitale.

Oltre le Piattaforme Adult: Il Raggio d’Azione del DSA

L’intervento regolatorio della Commissione UE non si limita alle piattaforme di contenuti per adulti, ma si estende a un’ampia gamma di Very Large Online Platforms (VLOP). Questo elenco include giganti del commercio elettronico, dei social media, e dei servizi digitali come Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando, oltre ai motori di ricerca come Bing e Google Search. Queste piattaforme sono ora tenute a rispettare standard più elevati per garantire un internet più sicuro e responsabile per tutti gli utenti.

Approfondimento sul Digital Services Act (DSA)

Introduzione al Digital Services Act

Il Digital Services Act (DSA) rappresenta un’importante svolta nella regolamentazione del digitale nell’Unione Europea. Adottato per rispondere alle sfide poste dalla crescente digitalizzazione, il DSA mira a creare un ambiente online più sicuro e trasparente, ponendo nuove regole e responsabilità per le piattaforme online.

Obiettivi e Ambiti del DSA

Il DSA ha come obiettivo principale la protezione degli utenti online. Questo include la lotta contro i contenuti illeciti e nocivi, la protezione dei dati personali e la promozione di un maggiore grado di trasparenza. Il regolamento si applica a una vasta gamma di servizi digitali, dalle piattaforme di social media ai mercati online, dai servizi di cloud computing ai servizi di pubblicità online.

Impatto sulle Piattaforme Online

Le Very Large Online Platforms (VLOP), piattaforme con un vasto numero di utenti, sono particolarmente interessate dal DSA. Queste piattaforme sono ora tenute a rispettare standard più elevati in termini di moderazione dei contenuti, trasparenza delle pratiche pubblicitarie e gestione dei rischi. Devono inoltre fornire un accesso chiaro e agevole ai propri termini di servizio e meccanismi di reclamo.

Moderazione dei Contenuti e Protezione dei Minori

Uno degli aspetti fondamentali del DSA è la moderazione dei contenuti. Le piattaforme sono chiamate a rimuovere rapidamente i contenuti illeciti e a implementare sistemi efficaci per la segnalazione e la revisione dei contenuti. Un’attenzione particolare è dedicata alla protezione dei minori, con l’introduzione di misure specifiche per prevenire l’accesso a contenuti dannosi o inappropriati.

Trasparenza e Responsabilità

Il DSA impone un livello senza precedenti di trasparenza e responsabilità. Le piattaforme sono obbligate a fornire rapporti regolari sull’attuazione delle loro politiche di moderazione e su come gestiscono i rischi associati ai loro servizi. Questo dovrebbe aiutare a garantire che le piattaforme agiscano in modo responsabile e che gli utenti abbiano una maggiore comprensione di come i loro contenuti vengano gestiti.

Conclusioni e Sfide Future





Il Digital Services Act segna un momento cruciale nella regolamentazione del digitale. Si tratta di un passo importante verso la creazione di un internet più sicuro e responsabile, ma non è esente da sfide. La sua implementazione richiederà un impegno costante e coordinato da parte delle istituzioni UE, degli Stati membri e delle stesse piattaforme digitali. La sfida principale sarà equilibrare la protezione degli utenti con la libertà di espressione e innovazione.