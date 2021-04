Instagram inserisce dei post sponsorizzati

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Per Instagram è arrivato il momento di monetizzare il suo successo. Il social, infatti, conta più di 300 milioni di utenti al mondo ed è uno dei Social più utilizzati al mondo. Ogni giorno vengono condivisi 70 milioni di foto e questo è il motivo per cui Zuckerberg ha pensato di affiancare ai post degli annunci pubblicitari proprio come hanno già fatto Facebook e YouTube.

In Italia e in altri 29 Paesi, ormai da qualche giorno, compariranno post sponsorizzati (li riconoscerete dalla scritta “sponsored”) e dipenderanno esclusivamente dagli interessi degli utenti. Se cerchi spesso delle fotocamere, ad esempio, ti compariranno annunci di Reflex, oppure se sei interessato alla telefonia mobile, potrai visualizzare post relativi ai nuovi smartphone.

Le nuove pubblicità non saranno invasive, ma avranno un design simile a quello dei normali post, con l’unica differenza che riporteranno la dicitura “sponsored”, come già abbiamo visto su Facebook e Twitter.

Mentre le immagini degli articoli pubblicati dagli utenti presentano tre opzioni che sono “Play” (in caso di un video), “Download” (di un’app) e “Apri” (una pagina web), l’immagine dei post pubblicitari sarà cliccabile e avrà la scritta “sponsorizzato” in alto a destra.

Zuckerberg gestirà gli annunci all’interno della stessa piattaforma utilizzata per Facebook e utilizzerà le stesse caratteristiche di targhettizazione.

Ci sono già diverse aziende italiane che hanno scelto di aderire a questo progetto per farsi pubblicità su Instagram.

Tra queste:

Samsung Italia

Carrera

Audi Italia

Warner Bros. Entertainment Italia

Yoox.com

Chupa Chups

Ford Italia

Illy Caffè

Mercedes-Benz Italia

Toyota Italia

Su Instagram sono previsti diversi tipi di campagne pubblicitarie, ma la più diffusa è la versione Marquee che consente alle aziende di raggiungere tutti gli utenti italiani in 24 ore.

Indubbiamente questa sarà una svolta per il social e metterà in moto il mercato italiano pubblicizzando facilmente e comodamente prodotti, negozi ed aziende. Può essere un vantaggio sia per i produttori che per i consumatori.

