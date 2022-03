Il nuovo gateway Nuclias di D-Link offre una gestione centralizzata del cloud e una rete più sicura

Con l’ultima aggiunta al catalogo Nuclias, D-Link offre alle aziende una gestione dinamica, potente e affidabile della connettività distribuita

D-Link, leader mondiale nelle tecnologie di rete e di connettività, ha annunciato la disponibilità del nuovissimo Nuclias Cloud SD-WAN Gateway (DBG-2000). È completamente gestito in-cloud e include una vasta gamma di funzioni di sicurezza, rendendolo perfetto per le aziende che vogliono fornire reti facili da gestire e sicure per più aree.

Il gateway Nuclias Cloud SD-WAN è alimentato dalla sofisticata tecnologia Nuclias Cloud, che consente costi operativi inferiori e offre ottimizzazione nell’utilizzo della larghezza di banda per una gestione fluida della rete. Inoltre, è progettato per includere porte Ethernet dinamiche e configurabili che forniscono supporto per un massimo di tre interfacce WAN, consentendo la massima disponibilità della rete e user experience complessivamente migliore.

Con livelli di sicurezza avanzati, il DBG-2000 è dotato di un firewall integrato ad alte prestazioni e di una prevenzione delle intromissioni (IPS) che protegge dai cyber-attacchi, compresi DDoS e attacchi brute force. Inoltre, permette il controllo delle applicazioni next-level e il filtraggio dei contenuti per fornire una protezione completa delle reti aziendali.

Per proteggere le connessioni tra siti distribuiti e garantire che nessuna informazione venga manomessa, il DBG-2000 offre una gamma completa di funzioni VPN, tra cui IPsec VPN, PPTOP/l2TP e Open VPN. Il Quick VPN di Nuclias Cloud integrato permette poi ai manager di rete di configurare complesse topologie VPN in pochi semplici passi.

Allo stesso tempo, OmniSSL offre il login SSL, la generazione di certificati e la gestione con il minimo sforzo di implementazione.

Il DBG-2000 prevede set-up e gestione semplici, grazie a una rapida installazione plug-and-play e una serie di funzioni di gestione intelligente che possono essere eseguite centralmente. In più elimina la necessità di una configurazione in loco.

Permette ai manager di rete di ricevere informazioni in tempo reale sulla rete e notifiche istantanei attraverso la piattaforma di gestione Nuclias Cloud, assicurando di non perdere mai nulla.

Caratteristiche principali:

Nuclias Cloud fornisce una gestione centralizzata del cloud, con un’interfaccia intuitiva basata su web e app (licenza di 1 anno inclusa)

4 porte Gigabit Ethernet e 1 porta console RJ45

Rapida installazione plug-and-play con Zero Touch Deployment che elimina la necessità di configurazione in loco

VPN potente e facile da configurare che offre flessibilità nell’implementazione e nella gestione

Firewall integrato che fornisce una protezione efficace contro le intrusioni da backdoor sconosciute

Sistema di prevenzione delle intrusioni (IPS) contro gli attacchi DDoS

Filtro dinamico dei contenuti web

Integrazione con oltre 1000 applicazioni

Bilanciamento del carico WAN

Per maggiori informazioni https://eu.dlink.com/it/it