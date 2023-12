Google bloccherà i cookie di terze parti su Chrome a Gennaio: ecco come cambierà la privacy internet

Google Avvia la Privacy Sandbox: Cambiamenti Imminenti in Chrome

Inizio di un’Era Nuova per la Privacy Online con Google Chrome Dal 4 gennaio, Google darà il via a un cambiamento significativo nella gestione della privacy online. La Privacy Sandbox di Google, una nuova iniziativa mirata a rafforzare la privacy degli utenti, inizierà a bloccare i cookie di terze parti su Chrome. Questa mossa segna l’inizio dell’era della Privacy Sandbox per gli annunci pubblicitari.

Tracking Protection: La Nuova Funzione di Google Google introdurrà una funzione chiamata Tracking Protection, che sarà attiva inizialmente per l’1% degli utenti di Chrome a livello globale. Questa percentuale limitata di utenti sperimentali è prevista per assicurare una transizione graduale e responsabile. La distribuzione completa è prevista per la seconda metà del 2024, per tutti gli utenti di Chrome, sia desktop che Android.

Che Cos’è la Privacy Sandbox? La Privacy Sandbox è stata introdotta da Google a settembre, come alternativa al sistema di tracciamento cross-site basato sui cookie di terze parti. La tecnologia alla base della Privacy Sandbox consente agli inserzionisti di ricevere dati di navigazione anonimizzati, permettendo loro di svolgere attività pubblicitarie senza compromettere la privacy degli utenti.

Google e la Sfida della Privacy Sandbox Google ha investito quattro anni nella creazione e nell’adattamento della Privacy Sandbox, un processo rallentato dalla necessità di equilibrare le esigenze degli utenti con quelle degli inserzionisti e degli investitori. La Privacy Sandbox rappresenta un cambiamento significativo nella piattaforma pubblicitaria di Google, una fonte primaria di ricavi per l’azienda.





Implicazioni per gli Utenti: Navigazione e Cookie Gli utenti che rientrano nell’1% selezionato per la sperimentazione della Tracking Protection riceveranno una notifica da Google. La funzione prevede anche la possibilità di riattivare temporaneamente i cookie per siti specifici, in caso di problemi di navigazione.

Occhio dell’Antitrust sul Progetto Google La Privacy Sandbox è sotto la lente dell’antitrust del Regno Unito, la Competition and Markets Authority (CMA). Il controllo dell’autorità antitrust è una delle ragioni principali per cui la distribuzione globale della nuova piattaforma è stata posticipata alla seconda metà del 2024.

