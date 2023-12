Con LogoFAIL il tuo computer potrebbe essere a grave rischio violazione Hacker ecco come verificare la tua sicurezza

LogoFAIL: Vulnerabilità dei Firmware UEFI Minacciano Milioni di Computer

Nel mondo sempre più connesso e digitale in cui viviamo, la sicurezza informatica rappresenta una questione cruciale, soprattutto quando si tratta di proteggere i dati sensibili archiviati sui nostri dispositivi. In questa prospettiva, un’allarmante scoperta ha scosso il mondo della tecnologia, con la comparsa delle vulnerabilità denominate collettivamente LogoFAIL nei firmware UEFI. Queste vulnerabilità, che coinvolgono una vasta gamma di produttori hardware, rischiano di mettere a repentaglio milioni di computer in tutto il mondo, aprendo la strada a potenziali attacchi informatici che potrebbero compromettere gravemente la sicurezza dei dati e del sistema operativo.

Le Radici di LogoFAIL: Firmware UEFI Vulnerabili

LogoFAIL è la denominazione con cui sono state etichettate le vulnerabilità riscontrate nel codice Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) di vari produttori di firmware/BIOS indipendenti. Queste vulnerabilità consentono a potenziali attori delle minacce di introdurre un payload dannoso all’interno di macchine esposte, aggirando al contempo le misure di sicurezza come Secure Boot e Intel Boot Guard, tra le altre. Il risultato? Gli attaccanti possono ottenere il pieno controllo dei sistemi bersaglio.





Ma andiamo oltre l’astrazione e analizziamo il processo che consente a LogoFAIL di infiltrarsi nei sistemi. Durante la fase di avvio del sistema, le vulnerabilità identificate dai ricercatori di Binarly permettono di scaricare malware persistente direttamente nella partizione di sistema EFI. Come? Iniettando un file immagine con il logo del produttore, offrendo così un’immagine ingannevole della legittimità del processo. Questa sotterfugio consente agli attaccanti di eludere Secure Boot e Intel Boot Guard, agevolando l’inserimento di un bootkit firmware persistente al di sotto del livello del sistema operativo. È un attacco subdolo e difficile da individuare, poiché si verifica durante il processo di avvio del sistema, laddove le misure di sicurezza sono ancora in fase di inizializzazione.

Un Impatto Globale: La Diffusione di LogoFAIL

La portata di LogoFAIL è notevole, coinvolgendo sia dispositivi basati su piattaforma x86 che quelli basati su ARM. I ricercatori di Binarly, il team che ha portato alla luce queste vulnerabilità, stanno ancora cercando di valutarne l’entità precisa. Tuttavia, ciò che è certo è che centinaia di dispositivi consumer e enterprise potrebbero essere vulnerabili a questo nuovo tipo di attacco. È un campanello d’allarme che richiede la massima attenzione da parte degli utenti e dei produttori di hardware.

La gravità di LogoFAIL è ulteriormente accentuata dalla sua ampia diffusione. Questa minaccia non colpisce singoli produttori di firmware, ma l’intero ecosistema UEFI. Questo significa che non si tratta di una vulnerabilità ristretta a un singolo fornitore, ma coinvolge molteplici aziende che operano nel settore dei firmware. La sua ubiquità rende LogoFAIL particolarmente insidiosa, poiché i risultati sono stati segnalati tramite il sistema CERT/CC VINCE, un sistema di notifica di vulnerabilità informatiche, che ha rilevato l’esistenza del problema su un’ampia scala. Tuttavia, una luce in fondo al tunnel potrebbe giungere entro il prossimo 6 dicembre, quando verranno rilasciate le attese patch durante la conferenza Black Hat Europe di Londra.

LogoFAIL e il Dirottamento del Processo di Avvio

Il fulcro delle vulnerabilità LogoFAIL risiede nelle librerie di elaborazione delle immagini del firmware durante la fase di avvio del sistema. I ricercatori di Binarly hanno scoperto che gli attori delle minacce possono introdurre immagini del firmware compromesse nella partizione di sistema EFI o nelle sezioni di aggiornamento del firmware non firmato. Questo stratagemma consente loro di eseguire codice dannoso durante l’avvio del sistema, dirottando così il processo di boot della macchina. È un attacco subdolo che si infiltra direttamente nel cuore del sistema, bypassando le misure di sicurezza progettate per proteggere l’integrità del processo di avvio.

Ciò che rende LogoFAIL particolarmente pericolosa è la sua ampia portata. Queste vulnerabilità coinvolgono dispositivi dotati di firmware sviluppati dai tre principali fornitori di BIOS indipendenti: Insyde, AMI e Phoenix. Questo significa che i problemi di sicurezza hanno un potenziale impatto su diverse tipologie di hardware e architetture, dal momento che i tre produttori coprono ben il 95% dell’ecosistema BIOS. La gravità di LogoFAIL è ulteriormente evidenziata dal fatto che potrebbe colpire “la maggior parte dei dispositivi in tutto il mondo”, come affermato da Alex Matrosov di Binarly. Questo include sia PC consumer che aziendali, prodotti da una vasta gamma di produttori, tra cui Acer, Gigabyte, HP, Intel, Lenovo, MSI, Samsung, Supermicro, Fujitsu e molti altri.

La Strategia di Difesa: Aggiornamenti Firmware e Fornitori Affidabili





Di fronte a questa minaccia imminente, quali misure possiamo adottare per proteggerci da LogoFAIL? In attesa delle patch ufficiali da parte dei produttori di firmware UEFI, l’azione più immediata che possiamo intraprendere è l’applicazione tempestiva degli aggiornamenti del firmware sui nostri dispositivi. Questo costituisce una barriera fondamentale per ridurre al minimo il rischio di sfruttamento delle vulnerabilità.

Inoltre, è essenziale selezionare fornitori affidabili quando si acquistano dispositivi hardware, prendendo in considerazione le specifiche di sicurezza offerte. Non tutte le aziende seguono gli stessi standard di sicurezza, ed è importante fare scelte consapevoli per proteggere i nostri dati e i nostri sistemi.

Infine, è cruciale identificare proattivamente eventuali lacune nel proprio inventario di dispositivi. Questo può essere realizzato mediante l’adozione di politiche di patching corrette e una rigorosa gestione della sicurezza informatica.

In conclusione, LogoFAIL rappresenta una seria minaccia per la sicurezza dei computer in tutto il mondo, mettendo a rischio milioni di dispositivi. La sua capacità di eludere le misure di sicurezza progettate per proteggere il processo di avvio lo rende particolarmente pericoloso. Tuttavia, con la tempestiva applicazione degli aggiornamenti firmware e una selezione oculata di fornitori affidabili, possiamo mitigare il rischio e proteggere i nostri sistemi da questa minaccia insidiosa. La sicurezza informatica richiede vigilanza costante, e LogoFAIL è solo l’ultimo esempio di quanto sia importante rimanere un passo avanti alle minacce digitali in continua evoluzione.