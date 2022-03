Come iniziare a lavorare nel ramo del web marketing?￼

Il “web marketing”, inteso come grande mondo dalle ricche opportunità, è cambiato e non è come agli esordi. Oggi è una sorta di mondo parallelo a quello reale dove esistono sicuramente numerose opportunità di lavoro ma anche tanta meritocrazia e competitività. Per questo se hai sentito dire che diventare social media manager sia facilissimo, purtroppo, ti è stata riferita una cosa non vera e oggi ti spiegheremo il perché.

La formazione al primo posto

Innanzitutto, come indicato su Phyd, per entrare a lavorare nel web marketing ci vuole preparazione, ovvero formazione e studio di alto livello. Al fianco delle conoscenze teoriche sul marketing occorre abbinare quelle tecniche e specifiche circa gli strumenti, i linguaggi e le nicchie in cui andrai a cercare lavoro. I social network, richiedono competenze in copywriting, grafica, lettura dei dati, impostazione di campagne e l’utilizzo di strumenti tecnici avanzati come il Business Manager. Quindi un conto è pubblicare dei contenuti “carini” e un conto è far sì che i contenuti ideati diventino l’occasione di crescita per l’azienda che rappresenti.

Come muovere i primi passi

Lo stesso vale per le altre professioni per le quali senza formazione ed esperienza sul campo non c’è modo di iniziare a lavorare. Per fare un po’ di pratica il modo migliore che possiamo suggerire è quello di creare un proprio blog, un proprio sito web o un canale social a seconda del tipo di impiego a cui miriamo. Il caso studio personale è la prova lampante che in qualche modo te la sai cavare ed è sempre ben visto dalle aziende. Il secondo step obbligato è quello di passare all’azione, selezionando aziende e agenzie o aprendo la partita IVA per provare a seguire in solitaria i primi clienti.

I tempi e le opportunità di carriera

Acquisendo esperienza emergeranno nuove competenze, relazioni con altri professionisti e opportunità di crescita e di miglioramento. Il punto è proprio questo: si è creduto per troppo tempo che lavorare con il web o sul web sia il modo più rapido e sicuro per fare carriera. Purtroppo, come per ogni percorso, ci vuole tempo e dedizione e se non perderai di vista l’obiettivo i risultati non tarderanno ad arrivare. In media possono volerci fino a 8 anni per raggiungere uno stipendio netto di fascia medio alta ma è chiaro che le cose possono andare diversamente per chi ha un ottimo intuito ed è capace di anticipare il mercato proponendo delle novità.

Anche per chi vuole provare la carriera da influencer

È quanto accaduto ai primi influencer, che sono seguiti da una scia di aspiranti tali il cui guadagno, ovviamente, è cento volte inferiore. Anche per diventare influencer ci vuole studio, fatica e conoscenza degli strumenti in un mercato ad elevata competitività e ad alto turn over, dove la fama è più che passeggera. Quindi lavorare nel web marketing è possibile per tutti ma è anche vero che senza aver studiato quanto meno le nozioni di base e aver stabilito il tipo di nicchia in cui trovare impiego non andresti da nessuna parte.