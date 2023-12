Bonus famiglie da 100 euro per la banda ultralarga: ecco come richiedere il voucher

Internet, in arrivo il bonus famiglie: voucher da 100 euro per la banda ultralarga

Una Rivoluzione Digitale in Arrivo La digitalizzazione si fa strada nelle famiglie italiane con un passo decisivo. Dopo intense trattative con la Commissione Europea, l’Italia si appresta a lanciare un’iniziativa innovativa: un bonus di 100 euro per l’attivazione di connessioni internet a banda ultralarga. Questo sviluppo, atteso dal 2022, segna un punto di svolta nel percorso verso un’infrastruttura digitale più robusta e accessibile.

Le Radici del Progetto L’origine di questa iniziativa si trova nella collaborazione con la Commissione Europea, un processo di negoziazione tecnica complesso e dettagliato. L’obiettivo è chiaro: superare le difficoltà storiche e fornire un sostegno concreto alle famiglie per accedere a servizi internet più veloci e affidabili.

Il Ruolo di Infratel e la Consultazione Pubblica Infratel, la società gestita dal ministero delle Imprese e del made in Italy, gioca un ruolo cruciale in questo scenario. Ha avviato una consultazione pubblica, richiedendo ai vari operatori del settore di esprimere un parere sullo schema proposto, entro l’11 gennaio 2024. Questa fase di feedback è essenziale per garantire che il piano sia realizzato in modo efficace e rispondente alle esigenze del mercato.

Dettagli del Voucher Il piano prevede l’erogazione di un voucher da 100 euro sotto forma di sconto, applicabile sia al prezzo di attivazione che al canone mensile, inclusa la fornitura del modem. Rispetto alle previsioni iniziali, si nota una riduzione da 300 a 100 euro per voucher, un cambiamento strategico per estendere i benefici a un numero maggiore di famiglie, sfruttando una dote complessiva di circa 400 milioni di euro.

Criteri di Eleggibilità e Velocità di Collegamento Le famiglie beneficiarie saranno quelle prive di un servizio di connettività o con una velocità inferiore a 300 megabit/secondo. Il voucher, valido per 24 mesi, mira a incentivare il passaggio a un abbonamento che offra almeno 300 megabit/secondo in download.

La Portabilità del Voucher e il Cambio Operatore Un aspetto innovativo di questo programma è la portabilità del voucher. Le famiglie potranno trasferire il valore del voucher in caso di cambio di operatore, evitando il lock-in contrattuale. Tuttavia, per le nuove attivazioni, vi è una clausola: il bonus è riservato solo a chi non ha avuto una connessione internet negli ultimi sei mesi.

Retrospettiva: La Fase 1 del Voucher Il concetto di voucher per la banda ultralarga non è nuovo. La prima edizione, lanciata alla fine del 2020, prevedeva un limite ISEE di 20.000 euro ma non raggiunse i risultati sperati. Si chiuse con un avanzo significativo dei 200 milioni stanziati, suggerendo la necessità di un approccio più inclusivo.

Esclusione delle Famiglie con il Vecchio Bonus Le risorse per questa nuova fase, stimati intorno ai 400 milioni di euro, saranno presumibilmente distribuite su base regionale. Importante notare che le famiglie che hanno già beneficiato dei contributi della Fase 1 saranno escluse da questa nuova iniziativa.

Questo programma rappresenta un passo importante nella strategia di digitalizzazione dell’Italia. La sua realizzazione potrebbe significare non solo una maggiore accessibilità alla banda larga ma anche un impulso significativo per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico nel paese.