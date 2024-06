Inaugurato al Centro di Arese il Primo Samsung Experience Store italiano

Samsung Electronics Italia ha annunciato oggi con grande entusiasmo l’apertura del primo Samsung Experience Store in Italia, situato presso Il CENTRO di Arese, uno dei centri commerciali più grandi d’Europa. L’evento di inaugurazione ha visto la partecipazione del top management di Samsung e delle autorità locali, segnando un momento significativo per il brand e per i consumatori italiani.

Pensato come uno spazio polivalente che offre sia vendita che assistenza, il negozio propone ai visitatori esperienze uniche e coinvolgenti grazie alla presenza di un ampio assortimento di dispositivi dell’ecosistema Galaxy. Con i suoi 160 m2, situati al piano terra tra l’ingresso 3 e 4 dello shopping mall, lo store mira a ridefinire il modo in cui i clienti interagiscono con la tecnologia, offrendo la possibilità di testare e acquistare i più recenti dispositivi Galaxy, inclusi notebook, tablet, wearable e gli ultimi modelli di smartphone come il Galaxy S24. I visitatori avranno l’opportunità di sperimentare in prima persona le funzionalità avanzate di Galaxy AI, scoprendo come queste possano rendere la vita quotidiana più creativa, comoda e divertente.

Un’Esperienza di Vendita e Assistenza Senza Precedenti

Il Samsung Experience Store di Arese non è solo un luogo di vendita, ma un vero e proprio centro di esperienze e assistenza. Questo store si aggiunge ai sedici Samsung Customer Service già presenti in Italia, offrendo servizi premium e assistenza post-vendita esclusiva ai clienti Samsung.

In particolare, il centro assistenza di Arese rappresenta una novità assoluta: è il primo in Italia ad essere situato all’interno di un centro commerciale e ad offrire un servizio disponibile sette giorni su sette.

Il negozio è progettato per garantire un’esperienza immersiva e completa. Gli utenti potranno toccare con mano i prodotti, parlare con il personale specializzato e testare dal vivo le innovazioni tecnologiche firmate Galaxy.

Tra le funzionalità in mostra, spiccano la Traduzione Live e l’Assistente Chat, strumenti che rendono la comunicazione senza barriere una realtà tangibile. Inoltre, grazie alla funzione Cerchia e cerca con Google, gli utenti potranno esplorare nuovi standard di ricerca, rendendo l’AI un alleato concreto nella vita quotidiana.

La Visione di Samsung: Innovazione e Connessione

“L’apertura del Samsung Experience Store presso Il CENTRO di Arese rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a connetterci con gli utenti e a creare esperienze memorabili, all’insegna dell’innovazione tecnologica che da sempre ci contraddistingue,” ha dichiarato Nicolò Bellorini, Vice President Head of Business Mobile eXperience di Samsung Electronics Italia. “Per Samsung, l’esperienza di vendita al dettaglio rimane parte integrante della costruzione e del mantenimento della fiducia con i nostri clienti. Il nuovo store sarà il luogo in cui i clienti potranno toccare con mano i nostri prodotti, parlare con il nostro team e testare dal vivo l’innovazione firmata Galaxy.”

L’inaugurazione di questo nuovo store conferma la strategia di Samsung di avvicinarsi sempre più ai consumatori, offrendo loro non solo prodotti all’avanguardia ma anche servizi di alta qualità che rispondono alle loro esigenze quotidiane.

L’azienda continua a delineare il futuro attraverso idee e tecnologie rivoluzionarie, trasformando il mondo dei TV, smartphone, tecnologie indossabili, tablet, elettrodomestici, sistemi di rete e memorie, sistemi LSI e soluzioni LED. Grazie all’ecosistema SmartThings e alla collaborazione con numerosi partner, Samsung è in grado di fornire esperienze iperconnesse che migliorano la vita di milioni di persone in tutto il mondo.

L’Ecosistema Galaxy: Innovazione a Portata di Mano

Il Samsung Experience Store di Arese rappresenta un punto di contatto diretto con l’intero ecosistema Galaxy, permettendo ai clienti di scoprire e apprezzare la vasta gamma di dispositivi e servizi offerti. I visitatori potranno esplorare le ultime innovazioni, come i nuovi modelli di smartphone Galaxy S24, dotati di avanzate funzionalità AI che semplificano e migliorano la vita quotidiana.

Tra le esperienze offerte nello store, gli utenti avranno la possibilità di utilizzare la funzione Traduzione Live, che permette una comunicazione senza barriere linguistiche, e l’Assistente Chat, che offre supporto in tempo reale per qualsiasi esigenza. Inoltre, la funzione Cerchia e cerca con Google rivoluziona il modo di effettuare ricerche, rendendo ogni interazione con i dispositivi Galaxy un’esperienza unica e personalizzata.

Questo nuovo store non solo rafforza la presenza di Samsung in Italia, ma rappresenta anche un passo significativo verso la realizzazione della visione dell’azienda di creare un mondo più connesso e tecnologicamente avanzato. Attraverso il Samsung Experience Store, l’azienda mira a costruire un rapporto di fiducia e vicinanza con i clienti, offrendo loro non solo prodotti di alta qualità, ma anche un servizio clienti eccezionale e personalizzato.

Un Futuro di Innovazione e Esperienze Memorabili

L’apertura del primo Samsung Experience Store in Italia è solo l’inizio di un ambizioso progetto di espansione che mira a portare l’innovazione e la tecnologia Samsung sempre più vicine ai consumatori.

Con questo store, Samsung non solo offre un punto vendita, ma un vero e proprio hub di esperienze, dove i clienti possono immergersi completamente nell’ecosistema Galaxy e scoprire tutte le potenzialità dei dispositivi Samsung.

L’inaugurazione del Samsung Experience Store presso Il CENTRO di Arese segna un momento storico per Samsung Electronics Italia, confermando l’impegno dell’azienda a offrire esperienze di qualità superiore e a mantenere un rapporto stretto e diretto con i propri clienti.

Questo nuovo store rappresenta un esempio concreto di come Samsung continui a innovare e a ridefinire il futuro della tecnologia, offrendo soluzioni che migliorano la vita quotidiana e creano un mondo più connesso e intelligente.