Il Coronavirus covid-19 porterà l’italia in Recessione?

L’Italia rischia di non raggiungere i suoi già ambiziosi obiettivi di crescita per il 2020 a causa dell’epidemia di coronavirus, secondo un alto funzionario del governo.

“L’impatto del coronavirus rischia di essere significativamente negativo sull’economia globale e anche sull’Italia”, ha dichiarato il vice ministro delle finanze Antonio Misiani in un’intervista a Roma mercoledì.

“Ora è diventato più complicato raggiungere l’obiettivo del governo di una crescita del bilancio dello 0,6%”.

Lo scoppio è arrivato in un momento difficile per l’economia italiana. La produzione si è inaspettatamente ridotta di 0,3 punti percentuali nell’ultimo trimestre del 2019, aumentando la pressione sul fragile governo di coalizione del Primo Ministro Giuseppe Conte.

Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ha avvertito di ” significativi ” rischi al ribasso per le prospettive del paese.

In effetti, il paese potrebbe dirigersi verso la sua quarta recessione in poco più di un decennio.

Secondo le previsioni economiche della Commissione europea pubblicate giovedì, il PIL italiano crescerà solo dello 0,3% quest’anno, in calo rispetto a una previsione precedente dello 0,4%, in parte a causa di un effetto di riporto negativo.

“I rischi al ribasso per le prospettive di crescita rimangono pronunciati”, ha detto.

Considerate le modeste prospettive globali, Misiani ha affermato di non sapere se sarebbe possibile recuperare lo slancio e che l’economia sarebbe addirittura piatta nel primo trimestre del 2020.

Un paese è di solito classificato in recessione quando si contrae per due trimestri consecutivi.

“Tutti i nostri indicatori indicano una ripresa”, ha dichiarato il ministro delle finanze Roberto Gualtieri alla televisione La7 giovedì. “A gennaio, la produzione industriale e il PIL dovrebbero aumentare”, ha aggiunto, aggiungendo che il governo è “fiducioso” di una ripresa economica.

“La Cina è il terzo fornitore italiano, molti turisti cinesi vengono in Italia” e acquistano quantità significative di beni di lusso, ha detto Misiani.

Il viceministro ha anche messo in luce sviluppi positivi come il restringimento degli spread e la domanda record per il debito del paese. La fiducia dei consumatori è aumentata a gennaio.

Il rendimento decennale dell’Italia sulla Germania – un indicatore chiave del rischio politico nel paese – è sceso a 126 punti base giovedì, il livello più basso da maggio 2018, riflettendo il miglioramento della stabilità politica del paese.

Ha giurato che il governo “raddoppierebbe gli sforzi per rilanciare la crescita con la riforma delle imposte sul reddito, attuando il piano di investimenti pubblici del governo e aiutando rapidamente le aziende più esposte al mercato cinese”.

Tuttavia, la seconda coalizione di Conte, che ha prestato giuramento a settembre, continua a litigare . Le tensioni tra i democratici, il movimento a cinque stelle anti-stabilimento e il piccolo partito vivo italiano contaminano una serie di questioni dalla politica economica alla riforma giudiziaria.

“Il governo può e deve andare avanti, ha bisogno di un cambio di passo, un’accelerazione soprattutto su questioni economiche e sull’occupazione”, ha detto Misiani. “Questo è il vero test dell’acido per stabilire se questo governo può ottenere risultati”. Misiani disse che questo sarebbe diventato chiaro entro aprile.