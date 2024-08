Harris e Pelosi raccolgono 12 milioni a Silicon Valley

Pelosi guida una raccolta fondi di successo per Kamala Harris, raccogliendo oltre 12 milioni di dollari

Pelosi organizza un evento di raccolta fondi a San Francisco

Nancy Pelosi, l’indomita ex speaker della Camera degli Stati Uniti, ha orchestrato un evento di raccolta fondi a San Francisco, una mossa che ha dimostrato il suo potere e la sua influenza nel panorama politico americano.

L’evento, che ha avuto come protagonista la Vicepresidente Kamala Harris, ha raccolto oltre 12 milioni di dollari in un lasso di tempo incredibilmente breve.

Questa notizia è stata riportata dal Wall Street Journal, un’autorevole voce nel mondo del giornalismo finanziario.

I dettagli dell’evento

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 700 persone, tutte desiderose di contribuire alla causa e di mostrare il loro sostegno alla Vicepresidente Harris.

L’appuntamento esclusivo si è svolto presso l’hotel Fairmont, un luogo noto per la sua eleganza e il suo prestigio.

I biglietti per l’evento variavano da un minimo di 3.300 dollari fino ad un massimo di 500.000 dollari, prezzo quest’ultimo che includeva la possibilità di scattare una foto con la candidata.

La presenza dei giganti della Silicon Valley e di Hollywood

L’evento ha attirato l’attenzione di molti pezzi grossi della Silicon Valley e di Hollywood.

Tra gli ospiti, figuravano nomi di spicco come Reid Hoffman, co-fondatore e venture capitalist di LinkedIn, Jeffrey Katzenberg, ex presidente dei Walt Disney Studios, e Aaron Levie, co-fondatore della società di cloud computing Box.

La loro presenza ha contribuito a rafforzare l’importanza dell’evento e a sottolineare il sostegno di queste personalità influenti alla campagna di Harris.

Pelosi e Harris: una collaborazione di successo

“Questo è un bel giorno perché diamo il benvenuto a Kamala Harris nella sua casa in California”, ha affermato Pelosi salendo sul palco assieme alla candidata democratica.

Pelosi e Harris hanno dimostrato una forte sinergia e un profondo rispetto reciproco, elementi che hanno contribuito al successo dell’evento.

Harris, che ha ricoperto ruoli di rilievo come senatrice, procuratrice generale e procuratrice distrettuale dello Stato della California, ha espresso la sua gratitudine per l’opportunità di partecipare all’evento e per il sostegno ricevuto.

L’impatto dell’evento sulla campagna di Harris

Questo evento ha rappresentato un significativo impulso per la campagna di Harris, offrendo non solo un sostanzioso finanziamento, ma anche una piattaforma per rafforzare i suoi legami con influenti leader del settore tecnologico e dell’industria dello spettacolo.

Inoltre, l’evento ha permesso a Harris di mettere in luce le sue doti di candidata alla Presidenza USA