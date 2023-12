Promozioni a meno di 10 Euro su PLAYSTATION STORE: ecco i migliori 5 giochi da comprare subito prima che sia troppo tardi

Sconti Imperdibili su PlayStation: Cinque Giochi da Non Perdere

Introduzione ai Meglio Affari del Weekend su PlayStation Store In questo fine settimana, il PlayStation Store offre agli appassionati di gaming l’opportunità unica di arricchire la loro libreria digitale con titoli di alta qualità a prezzi stracciati. Con un budget di meno di 10 euro, ecco una selezione di cinque giochi per PS5 e PS4 che rappresentano vere e proprie occasioni da non perdere.

Batman Arkham Collection: Un’Offerta da Supereroe A soli 8.99 euro, la “Batman Arkham Collection” si pone come un’offerta imperdibile. Questo pacchetto comprende tre giochi: “Batman Arkham Asylum”, “Batman Arkham City” e “Batman Arkham Knight”. Oltre alla trilogia completa di Rocksteady, il pacchetto include tutti i DLC e i contenuti aggiuntivi. Una vera occasione per immergersi nell’universo di Batman e vivere le avventure del Cavaliere Oscuro a un prezzo eccezionalmente vantaggioso.

SEGA Mega Drive Classics: Un Tuffo nel Passato Per gli amanti del retrogaming, “SEGA Mega Drive Classics” è disponibile a soli 5.99 euro. Questa collezione include oltre 50 titoli classici del Mega Drive, tra cui “Sonic 2”, “Streets of Rage 2”, e “Golden Axe”. Ogni gioco è arricchito da opzioni per salvare la partita in qualsiasi momento, funzioni rewind e comandi personalizzabili, rendendo queste gemme del passato più accessibili e divertenti che mai.





Wolfenstein II The New Colossus Deluxe Edition: Azione e Storia “Wolfenstein II The New Colossus Deluxe Edition” è un altro titolo in offerta a soli 8.99 euro. Questa edizione comprende il gioco completo e tre DLC avvincenti: “Le avventure di Pistolero Joe”, “I diari dell’agente Morte Silenziosa” e “Le gesta del capitano Wilkins”. Per gli appassionati di azione e narrazioni immersive, “Wolfenstein II” rappresenta un’esperienza di gioco intensa e coinvolgente.

Castlevania Advance Collection: Un Classico Rinato A 9.99 euro, la “Castlevania Advance Collection” porta i classici di Castlevania per Game Boy Advance in una nuova luce. La collezione include “Castlevania Circle of the Moon”, “Castlevania Harmony of Dissonance”, “Castlevania Aria of Sorrow” e il gioco bonus “Castlevania Vampire’s Kiss”. Con funzioni come il salvataggio rapido, replay, lettore audio per le tracce musicali e le diverse versioni regionali dei giochi, questa collection offre un viaggio nostalgico e arricchito nei titoli storici di Castlevania.

BioShock Infinite The Complete Edition: Un Capolavoro a Portata di Mano Infine, “BioShock Infinite The Complete Edition” è disponibile a 7.99 euro. Questa edizione completa include il gioco base, i DLC “Funerale in mare episodio 1&2”, “Scontro tra le nuvole”, e vari pacchetti di miglioramenti e skin. “BioShock Infinite” è un titolo che ha segnato la storia dei videogiochi per la sua narrazione profonda e il gameplay innovativo, rendendolo un acquisto obbligato per tutti gli amanti del genere.