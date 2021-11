PHILIPS MONITORS NOMINATA VINCITRICE DEI CES 2022 INNOVATION AWARDS

Amsterdam, 11 novembre, 2021 – Philips Monitors annuncia di essere stata nominata vincitrice dei CES® 2022 Innovation Awards per il modello Philips Momentum 559M1RYV, il Display 55″ progettato per Xbox Gaming.

Il programma CES Innovation Awards di quest’anno ha ricevuto oltre 1800 candidature. L’annuncio è stato fatto prima del CES 2022, l’evento tecnologico più influente del mondo, che si terrà dal 5 all’8 gennaio a Las Vegas, NV e in digitale.

Il programma CES Innovation Awards, della Consumer Technology Association (CTA)®, è una competizione annuale che premia l’eccellenza del design e dell’ingegneria in 27 categorie di prodotti tecnologici di consumo, assegnando il riconoscimento “Best of Innovation” ai migliori classificati.

Una giuria d’elite di esperti del settore, tra cui esponenti dei media, designer, ingegneri e altri, ha esaminato le proposte in base a innovazione, ingegneria e funzionalità, estetica e design.

Il monitor gaming Philips Momentum progettato per Xbox (559M1RYV) è ideato per regalare la miglior esperienza ai fan di Xbox, stabilendo un nuovo standard nei monitor da gioco per le console next-gen

L’inclusione delle nuove specifiche HDMI 2.1 consentono ora console gaming next-gen con risoluzione 4K, frequenze di aggiornamento più veloci a 120Hz, supporto HDR con DisplayHDR 1000 e Always Low Latency per prestazioni di gioco ultra-chiare e ultra-fluide su uno schermo da 55″ (139,7 cm).

Il Philips Momentum 559M1RYV include una soundbar appositamente progettata dagli ingegneri di Bowers & Wilkins, un’azienda britannica di altoparlanti riconosciuta a livello mondiale per i suoi design innovativi e l’ingegneria del suono, che completa l’esperienza di gioco coinvolgente.

“Siamo molto orgogliosi e grati di essere stati nominati vincitori del CES® Innovation Awards nella categoria dei prodotti Gaming”, ha commentato Stefan Sommer, Director of Marketing & Business Management Europe di MMD.

“Il Philips Momentum 559M1RYV dimostra la nostra leadership nel fornire ai giocatori di console il gameplay più fluido e coinvolgente possibile sulle console next-gen.”

I premiati del CES 2022 Innovation Awards, comprese descrizioni e foto dei prodotti, possono essere consultati su CES.tech/innovation.

Altri saranno rivelati a gennaio. Molti vincitori presenteranno i loro prodotti premiati nella vetrina degli Innovation Awards al CES 2022.

Di proprietà di CTA, CES 2022, palcoscenico globale per l’innovazione, riunirà in presenza e virtualmente l’industria tecnologica, dando al pubblico di tutto il mondo l’accesso ai principali brand e startup, così come i leader più influenti del mondo e i sostenitori del settore.

Visita CES.tech per tutti gli aggiornamenti del CES 2022, compresi i protocolli sanitari e la registrazione