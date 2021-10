Nuovo Philips Momentum Designed for Xbox

ANUOVO PHILIPS MOMENTUM DESIGNED FOR XBOX: IL GAMEPLAY PERFETTO PER LE CONSOLE NEXT-GEN 120HZ ORA IN 32″ E 27”

Il settore del gaming è cambiato radicalmente dall’anno scorso grazie all’implementazione di HDMI 2.1, un nuovo miglioramento della connettività che supporta una gamma di risoluzioni video e refresh rate più elevati, tra cui [email protected], un nuovo livello per i giocatori di console.

Qualche mese fa, gli appassionati di console hanno accolto il primo modello della nuovissima gamma di monitor Philips Momentum Designed for Xbox, il 559M1RYV (55″ / 139,7 cm diag.).

I monitor Philips Momentum Designed for Xbox sono pensati per garantire la migliore esperienza ai console gamer di nuova generazione, includendo il nuovo HDMI 2.1, che permette il gioco per console next-gen con risoluzione 4K e frequenze di aggiornamento più veloci a 120Hz per prestazioni di gioco ultra nitide e ultra fluide. Ora, il portafoglio di monitor Philips si è ampliato per includere i nuovi monitor 329M1RV (31.5″/80 cm diag.) e 279M1RV (27″ / 68.5 cm diag.).

Libera tutto il tuo potenziale

Questo portafoglio di prodotti all’avanguardia soddisfa i nuovi standard delle ultime console Xbox e i desideri dei giocatori next-gen, consentendo il miglior gameplay disponibile grazie ad un monitor realizzato ad hoc: ora è possibile giocare con una risoluzione 4K ultra-nitida a una frequenza di aggiornamento di 120Hz, semplicemente collegando Xbox Series X tramite connessione HDMI 2.1.

La frequenza di aggiornamento più veloce assicura un vantaggio sui nemici: i movimenti sono più fluidi e più chiari, consentendo di prendere la mira più facilmente. Insieme alla bassa latenza contribuisce alla risposta veloce dei pixel, e a fornire un’esperienza di gioco molto più fluida e realistica: un grande vantaggio quando si gioca a videogiochi twitch-sensitive.

I monitor Philips Momentum offrono prestazioni progettate per Xbox con una risoluzione 4K ultra nitida a una frequenza di aggiornamento minima di 120Hz, supporto HDR e frequenza di aggiornamento variabile per un gioco fluido e sempre a bassa latenza. Il monitor Philips Momentum 329M1RV è dotato di DisplayHDR 400 certificato VESA, che offre un miglioramento significativo rispetto ai normali display SDR, con luminosità, contrasto e colori sorprendenti.

Il monitor Philips Momentum 279M1RV è dotato di DisplayHDR 600 con certificazione VESA con luminanza di picco e una gamma di colori aumentata per una resa realistica degli effetti nei giochi e nei film. Questa esperienza di gioco fluida e tear-free con prestazioni eccellenti è garantita per Philips Momentum 329M1RV dalla tecnologia AMD FreeSync™ Premium.

La migliore qualità per i giocatori più esigenti

L’esperienza di gioco non dovrebbe avere limiti, ecco perché questi due monitor non sono soltanto la soluzione migliore per le console next-gen, ma anche per il gioco su PC: la dimensione ottimali del Philips Momentum 279M1RV offre sia ai giocatori di console che a quelli di PC i benefici che si meritano, rendendo i gameplay più avvincenti e divertenti con funzionalità altamente sofisticate.

Il Philips Momentum 279M1RV è dotato di un pannello IPS Nano, che fornisce un’accuratezza dei colori realistica in un ampio angolo di visualizzazione senza distorsioni di colore, raggiungendo fino al 98% di copertura della gamma di colori standard DCI-P3. Questo lo rende un’ottima scelta per l’imaging, le esigenze di produttività e un’esperienza di gioco eccezionale.

Questo modello dispone anche di USB-C (il sottile cavo plug-in che trasferisce i dati durante la ricarica), e c’è di più: è certificato G-SYNC®, il che significa che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con l’output della scheda grafica per un’esperienza di gioco più fluida, garantendo immagini bellissime e un notevole vantaggio competitivo.

Sorprendente dentro e fuori

Questi monitor Philips Momentum sono caratterizzati da un design e materiali di alta qualità, tanto da ricevere il premio Red Dot 2020. Sia il monitor gaming 329M1RV che il 279M1RV stupiscono con la loro base massiccia, che garantisce solidità al display e offre una scelta stilistica sorprendente per qualsiasi set-up di gioco grazie alla contemporanea regolazione dell’altezza, inclinazione, rotazione e della gestione dei cavi.

Inoltre, i due modelli sono dotati di Ambiglow, la tecnologia Philips che aggiunge una nuova dimensione all’esperienza visiva creando un alone di luce corrispondente al colore dei LED sul retro del monitor.

Il DTS Sound consente un’esperienza audio surround virtuale, completa di bassi intensi, miglioramento dei dialoghi e livelli di volume massimizzati senza alcun clipping o distorsione.

Philips 329M1RV e 279M1RV saranno disponibili da novembre 2021, rispettivamente al prezzo di €1099 e €999.