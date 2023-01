Nuovi problemi per il lettore ottico non funzionante nella PS5 di Sony

Il problema del lettore ottico non funzionante in alcuni modelli di PS5, in particolare nelle console più recenti vendute in bundle, sembra essere più diffuso di quanto inizialmente ritenuto.

Testimonianze dei clienti

Abbiamo ricevuto varie testimonianze di giocatori che hanno acquistato una PS5 in bundle con God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Marvel’s Spider-Man Miles Morales, scoprendo che il lettore ottico non funziona. Anche sul topic commenti della notizia sono presenti testimonianze di acquirenti alle prese con questo problema.

Diffusione del problema

Il problema sembra essere più diffuso di quanto inizialmente ritenuto. Non abbiamo numeri precisi sull’entità del fenomeno, ma effettivamente un problema c’è e, negli ultimi giorni, sembra essere più diffuso.

Azione dei rivenditori

Fortunatamente i rivenditori sembra stiano provvedendo alla sostituzione del prodotto.

Tuttavia, non abbiamo informazioni dettagliate su come i singoli rivenditori stiano gestendo questa situazione.

Monitoraggio della situazione

Continueremo a monitorare la situazione e a raccogliere eventuali nuove informazioni. Nel frattempo, invitiamo i clienti colpiti dal problema a segnalare la loro situazione nello spazio commenti dedicato all’articolo, utilizzando un linguaggio consono e non offensivo.

Il problema del lettore ottico nei dispositivi di gioco

Il lettore ottico è un componente essenziale per il funzionamento dei dispositivi di gioco come la PS5, in quanto permette di leggere i dischi contenenti i giochi e i contenuti aggiuntivi.

Quando il lettore ottico non funziona, la console non è in grado di leggere i dischi e quindi i giochi non possono essere avviati.

Possibili cause del problema

Ci sono diversi fattori che possono causare il malfunzionamento del lettore ottico in una console di gioco.

Tra questi, possiamo menzionare la mancata pulizia del lettore ottico, un’usura eccessiva dovuta all’utilizzo prolungato, problemi di surriscaldamento, danni fisici al lettore ottico o problemi con la meccanica interna.

In conclusione, sembra che ci sia un problema riguardante il lettore ottico in alcuni modelli di PS5 venduti in bundle con determinati giochi.

Il problema rende impossibile l’utilizzo dei dischi e quindi l’avvio dei giochi. I rivenditori sembrano stiano provvedendo alla sostituzione del prodotto, tuttavia non abbiamo informazioni dettagliate su come i singoli rivenditori stiano gestendo questa situazione.

Continueremo a monitorare la situazione e a raccogliere eventuali nuove informazioni. Nel frattempo, invitiamo i clienti colpiti dal problema a segnalare la loro situazione.