LG UltraGear OLED: Rivoluzione nei Monitor da Gaming fino a 480 Mhz in 4K con Dual-Hz e Pixel Sound: ecco perchè spacca!

L’industria dei monitor da gaming ha raggiunto un nuovo apice di innovazione con l’annuncio della gamma LG UltraGear OLED. Questa lineup rivoluzionaria è destinata a cambiare il modo in cui i giocatori vivono l’esperienza di gioco, offrendo una combinazione senza precedenti di tecnologie avanzate. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche chiave di questi monitor, evidenziando i modelli da 32, 34 e 39 pollici e rivelando cosa rende questa serie così straordinaria.

LG UltraGear OLED 32GS95UE: La Sfida dell’Atleta





Il 32GS95UE è il primo monitor UltraGear di LG a vantare la tecnologia Dual-Hz, una caratteristica che cambierà il modo in cui i giocatori personalizzano la loro esperienza. Con il nuovo joystick direzionale, gli utenti possono scegliere se dare priorità alla definizione o alla frequenza di aggiornamento. Questa flessibilità consente di sfruttare al meglio i 240 Hz in 4K o i sorprendenti 480 Hz in Full HD, garantendo un equilibrio ottimale in base al tipo di gioco.

Ma le capacità del 32GS95UE non si fermano qui. Con un tempo di risposta GtG di soli 0,03 ms, questo monitor riduce al minimo il motion blur, offrendo un’esperienza di gioco fluida e chiara, perfetta per giochi ad azione dinamica. Inoltre, l’audio tridimensionale è garantito dalla tecnologia Pixel Sound, nonostante ci siano solo due woofer frontali nascosti dietro il pannello OLED. Questo conferisce una profondità e una qualità audio che metteranno in risalto i dettagli sonori dei giochi.

LG UltraGear OLED da 34 e 39 Pollici: l’Eleganza Curva

Gli UltraGear OLED da 34 e 39 pollici portano l’esperienza di gioco su un altro livello, con schermi curvi dal raggio di 800R che offrono una curvatura pronunciata. Questa curva avvolgente aumenta l’immersione e la sensazione di coinvolgimento, facendo sentire i giocatori veramente al centro dell’azione.

Nonostante le differenze nella curvatura e nel formato (21:9 invece che 16:9), questi modelli condividono alcune caratteristiche chiave con il 32″. La risoluzione 4K, la frequenza di aggiornamento di 240 Hz e il tempo di risposta di 0,03 ms GtG garantiscono un’esperienza di gioco eccezionale. Tuttavia, va notato che i modelli da 34 e 39 pollici non includono la tecnologia Dual-Hz a 480 Hz.

Ampliamento della Linea: Monitor da 45 e 27 Pollici

La gamma 2024 dei monitor UltraGear OLED di LG si espande ulteriormente con l’introduzione di due modelli da 45 pollici e uno da 27 pollici. Questi modelli rappresentano aggiornamenti per le versioni esistenti, offrendo un’esperienza di gioco ancora più straordinaria. Caratteristiche come l’HDR VESA DisplayHDR True Black 400 e il tempo di risposta di 0,03 ms GtG garantiscono prestazioni visive di alta qualità e una chiarezza senza rivali.

LG Eleva l’Esperienza di Gioco

In sintesi, la nuova serie di monitor da gaming LG UltraGear OLED è destinata a ridefinire l’esperienza di gioco per gli appassionati di tutto il mondo. Con tecnologie all’avanguardia, formati e dimensioni variegate, LG dimostra di essere all’avanguardia nel settore dei monitor da gaming. Come dichiarato da YS Lee, vice presidente della business unit IT di LG Electronics Business Solutions Company, “LG è impegnata a guidare il segmento dei monitor da gaming e a rispondere alle esigenze di chi li sceglie, progettando prodotti innovativi che offrono prestazioni visive e audio profondamente soddisfacenti.”

Mentre attendiamo con ansia ulteriori dettagli sulla disponibilità e i prezzi in Europa, possiamo già affermare che LG ha posto un nuovo standard nell’industria dei monitor da gaming. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa straordinaria serie di prodotti.





Specifiche Tecniche – LG UltraGear OLED da 32, 34 e 39 Pollici: