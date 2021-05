Le tecnologie digital nei casinò Online

Le innovazioni digitali si stanno integrando in ogni parte della nostra vita: nei servizi pubblici, sanità, istruzione e anche nel mondo dello svago e del gaming.

I casinò online sono il frutto dell’unione dei classici giochi da casinò (come poker, roulette e slot machine) e il mondo digitale. Questa unione ha completamente travolto il mondo dei casinò, rendendolo accessibile a un numero sempre maggiore di persone, anche a chi non lo aveva mai provato.

E come sanno bene i lettori di Assodigitale, il progresso tecnologico è continuo: quali sono le nuove prospettive per il mondo del gioco d’azzardo? Scopriamolo in questo articolo!

Realtà aumentata e realtà virtuale

Tutte le industrie dell’intrattenimento cercano di creare prodotti quanto più simili alla realtà. Nel cinema vediamo effetti visivi straordinari, e nel mondo del gaming ci sono due tecnologie che stanno rendendo l’esperienza di gioco quanto più immersiva.

Si tratta della Augmented Reality e Virtual Reality. Sono due tecnologiche diverse. La prima utilizza una videocamera e un display per “arricchire” il mondo reale con elementi grafici interattivi, la seconda invece utilizza un visore e dei sensori per farci immergere completamente nel gioco.

Con l’implementazione di queste tecnologie nel mondo dei casinò online, l’esperienza di gioco sarà ancora più attrattiva, e catturerà l’attenzione di nuovi giocatori.

Il mobile gaming sarà sempre più popolare

I nostri smartphone sono diventati dei veri e propri assistenti tuttofare: possiamo usarli per fare la spesa online, pagare l’affitto, fare operazioni bancarie, prenotare un ristorante o l’appuntamento con il dottore. E sono sempre di più una fonte di intrattenimento, anche con diversi giochi.

Il trend del mobile gaming è in aumento da anni, e non ci sono segnali che segnano uno stop a questo trend. Anzi, grazie alla loro portabilità i giochi di casinò sono molto popolari tra i giochi online, e con le connessioni internet mobili sempre più veloci, anche i casinò online saranno sempre più frequenti anche su smartphone.

Intelligenza artificiale: per l’assistenza clienti e il gioco contro il computer

Le AI, Artificial Intelligence, sono una parte della nostra quotidianità, anche se magari non sempre ce ne rendiamo conto. Adesso anche i casinò online stanno integrando queste soluzioni tecnologiche, e lo fanno in due modi. Il primo riguarda l’assistenza clienti fatta attraverso chatbot. È una soluzione sempre più presente in molti siti (soprattutto ecommerce), perché permette al cliente di trovare una risposta alle domande più comuni, per esempio sulle regole di un gioco o su come fare un versamento di fondi.

La seconda soluzione riguarda le intelligenze dei “computer” contro cui diverse persone giocano. Con le AI si stanno creando degli algoritmi che rendono l’esperienza di gioco contro il computer molto stimolante, e quanto più fluida possibile (insomma, come se si stesse giocando contro una persona vera!)

Il cloud gaming: la nuova frontiera del gioco

Il cloud gaming è una tecnologia che si sta sviluppando recentemente, e che sta avendo una piccola nicchia di appassionati. Giocare a un videogioco sarà come guardare in streaming un film su Netflix: sul proprio PC non girerà il gioco, ma questo verrà avviato un PC remoto, e il risultato verrà inviato in streaming al nostro PC.

Questo permetterà a molte persone di poter giocare ai titoli di ultima generazione anche senza avere una macchina potentissima.

Sempre più attenzione per sicurezza e privacy

Oltre al divertimento dei propri giocatori, i casinò online si devono occupare della sicurezza e della privacy dei clienti. Queste innovazioni tecnologiche sono quelle meno viste dall’utente finale, ma ugualmente fondamentali per creare un’esperienza complessiva piacevole.

La privacy è uno dei temi su cui si è sempre più attenti, e i casinò online si tengono aggiornati per garantirla sempre di più. Molti, per esempio, stanno integrando la possibilità di giocare usando cryptocurrencies!