Le 5 migliori app di intrattenimento in Italia

La necessità di ritagliarsi degli spazi per se stessi, magari attraverso dei passatempi che possano divertirci, è quasi una scelta fisiologica. In nostro aiuto viene senza dubbio la tecnologia che oggi giorno ci permette di usufruire delle migliori applicazioni direttamente sui nostri dispositivi digitali. Basta infatti avere uno smartphone, un tablet o anche un PC con accesso ad internet, per avere la possibilità di fruire contenuti audio-visivi e videoludici.

Proprio per quest’ultima categoria non si può non aprire una parentesi. Il gioco è importante a tutte le età e non solo da piccoli, come si potrebbe credere. Ci da modo di tenere la mente attiva, di creare nuovi schemi cognitivi, divertendoci contemporaneamente. Alcune delle applicazioni che vedremo in questo articolo fanno riferimento a questo settore e a ciò che ruota attorno ad esso, come il mondo del casinò online; al giorno d’oggi si ha la fortuna di poter accedere a quei giochi che un tempo erano destinati unicamente ad essere giocati nei casinò fisici, mentre ora è possibile usufruire delle migliori slot, del poker, del blackjack ed altri, direttamente dal proprio cellulare. Iniziamo quindi con le migliori 5 applicazioni di intrattenimento in Italia.

Piattaforme di streaming audio-visivo

Chi non conosce Netflix, YouTube, Spotify? Sono infatti le tre principali applicazioni di intrattenimento note in Italia. Queste permettono di usufruire di contenuti di qualità continuamente nuovi. Netflix, ad esempio, garantisce un notevole catalogo tra serie TV e film. YouTube, con video sempre attuali a cadenza giornaliera, offre a chiunque la possibilità di fruire di materiale delle più disparate nicchie di intrattenimento. Spotify, con il suo enorme catalogo musicale, permette ai propri utenti di ascoltare musica di un innumerevole quantità di generi e di artisti sparsi in tutto il mondo.

Gioco d’azzardo: le app dei portali di Casinò

L’ambito dei casinò è in enorme crescita in questi ultimi tempi, anche considerando l’impatto che la pandemia ha avuto su questo settore e quanti giocatori abbiano deciso di usufruire dei prodotti dei migliori casinò direttamente da casa propria.

Oggi è avvenuto un grande cambiamento che in molti si aspettavano. Se prima si poteva giocare direttamente dai siti dei casinò, ora gli utenti Android potranno usufruire delle applicazioni dedicate direttamente scaricabili dal Play Store. Questo segna senz’altro un cambio di paradigma. Google richiede inoltre che vengano rispettati importanti requisiti e che vi siano solamente casinò legali autorizzati ad operare, per permettere a chiunque di potersi divertire in massima tranquillità.

Gli audiolibri e i podcast

Qualsiasi sia l’argomento di vostro interesse, gli audiolibri attualmente esistenti sul mercato ricoprono ogni categoria. Applicazioni come Audible o Storytel ed i loro ampi cataloghi di oltre 60.000 titoli da ascoltare per gli utenti di Amazon o di Spotify (in arrivo entro la fine dell’anno), permettono di fruire di molte ore di sano svago tra libri e podcast di alta qualità, entrando così indubbiamente nella top 5 delle migliori applicazioni di intrattenimento in Italia.

Gli utenti riconoscono il valore di questi mezzi, che permettono di svagarsi e divertirsi e al tempo stesso imparare qualcosa di nuovo e riflettere su tematiche importanti.