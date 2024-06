la Summer Game Fest 2024 colpisce ma non stupisce: pochi annunci di rilievo per la prossima edizione

L’Estate dei Videogiochi: Le Novità di Summer Game Fest 2024

L’edizione 2024 del Summer Game Fest ha inaugurato la stagione estiva dei videogiochi con un evento ricco di anticipazioni e conferme per i titoli in arrivo su PC e console. Nonostante l’assenza di grandi sorprese, la conferenza ha mantenuto un ritmo serrato e ha offerto una varietà di giochi e iniziative che hanno catturato l’attenzione degli appassionati. Tra nuovi spin-off, sequel attesi e collaborazioni inedite, ecco un’analisi dettagliata delle principali novità presentate durante l’evento.

Un Inizio con “Dinosauri” e Quidditch

L’apertura del Summer Game Fest 2024 è stata caratterizzata dalla conferma di un’anticipazione trapelata nelle settimane precedenti: Guerrilla Games e PlayStation hanno annunciato un nuovo spin-off della serie Horizon, intitolato LEGO Horizon Adventures.

Questo titolo trasporterà le avventure di Aloy in un mondo di mattoncini LEGO, esplorabile su PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Il gioco vedrà il ritorno di personaggi e creature robotiche già note nella serie originale, offrendo nuove storie da vivere in cooperativa.

Un’altra grande novità è stata l’annuncio di Campioni di Quidditch, un progetto di Warner Bros. che mira a sfruttare la popolarità del mondo di Harry Potter. Dopo il successo di Hogwarts Legacy, questo nuovo titolo offrirà una formula competitiva dello sport creato da J.K. Rowling, disponibile su PC e console dal 3 settembre. Il gioco promette di trasferire l’entusiasmo del Quidditch in un’esperienza videoludica coinvolgente, con un focus sul multiplayer competitivo.

Sequel Attesi e Nuove Iniziative

Durante l’evento, è stato confermato il sequel di una saga popolare: Sid Meier’s Civilization VII. Il nuovo capitolo della celebre serie strategica di Firaxis Games arriverà il prossimo anno su PC e console. Il teaser ha offerto un assaggio delle atmosfere del gioco, mentre il primo video di gameplay sarà mostrato alla Gamescom di agosto.

Questa notizia ha entusiasmato gli appassionati del genere, che aspettano con ansia nuove sfide e meccaniche di gioco innovative.

Non poteva mancare un nuovo sguardo a Dragon Ball: Sparking! Zero, il cui trailer ha svelato alcuni dei personaggi presenti nel cast e ha confermato che prenotando una copia del gioco sarà possibile sbloccare sei lottatori in anteprima.

Questo titolo, erede spirituale della saga Budokai Tenkaichi, sarà disponibile su PC e console dall’11 ottobre, offrendo battaglie epiche con i personaggi iconici della serie.

Supereroi e Vecchie Conoscenze

Il Summer Game Fest 2024 ha riservato spazio anche ai fan dei fumetti, presentando un nuovo video di Batman: Arkham Shadow.

Questo videogioco in realtà virtuale continuerà la saga creata da Rocksteady, portando Batman a confrontarsi con il “Rat King” in una Gotham City ancora più oscura. Il trailer ha mostrato un’anteprima delle dinamiche di gioco e delle sfide che l’Uomo Pipistrello dovrà affrontare.

Nel frattempo, Capcom ha svelato i nuovi personaggi di Street Fighter 6 che arriveranno nel secondo anno di supporto post-lancio. Oltre a M. Bison ed Elena, ci sarà un crossover inaspettato con i personaggi di Fatal Fury, Terry e Mai, che arricchiranno ulteriormente il roster del gioco di combattimento.

Collaborazioni e Nuovi Orizzonti

Un’altra novità interessante è stata la decisione di Blumhouse, celebre etichetta cinematografica, di entrare nel mondo dei videogiochi. Blumhouse ha annunciato una serie di progetti in collaborazione con studi come Eyes Out e Half Mermaid.

I primi titoli, tra cui Fear the Spotlight e Grave Seasons, promettono di portare l’esperienza horror del brand anche nel panorama videoludico. Questa mossa rappresenta un’importante espansione delle attività di Blumhouse e potrebbe aprire nuove possibilità creative nel settore dei videogiochi.

Durante l’evento, sono stati presentati anche progetti dedicati ai nostalgici, come un gioco sui Power Rangers e il titolo Mecha Break, incentrato sui giganteschi robot giapponesi. Inoltre, Sam Lake di Remedy Entertainment ha annunciato a sorpresa il primo DLC di Alan Wake 2, intitolato Night Springs, disponibile da subito e che vede l’incursione di Jesse Faden, protagonista di Control, nell’universo dello scrittore maledetto.

Dalla Fantascienza al Medioevo

Il Summer Game Fest ha continuato a sorprendere con una varietà di trailer e annunci. Funcom ha presentato un nuovo video di Dune: Awakening, gioco di massa online basato su elementi survival, che vedrà il ritorno di Paul Atreides. Questo titolo promette di immergere i giocatori nel ricco universo di Dune, offrendo una combinazione di storia e gameplay innovativi.

Inoltre, è stato mostrato un nuovo video di Kingdom Come Deliverance 2, sequel del gioco di ruolo medievale di Warhorse Studios. Il filmato ha presentato alcuni degli eventi e personaggi che i giocatori incontreranno durante la campagna, suscitando grande interesse tra gli appassionati del genere.

Il Summer Game Fest 2024 ha svelato anche Slitterhead, nuovo progetto dello studio di Keiichiro Toyama, e altri titoli come Delta Force: Hawk Ops e Killer Bean. Tra le piccole perle, si segnala Wanderstop, avventura realizzata dal creatore di The Stanley Parable, David Wreden, e Neva, affascinante gioco in sviluppo presso Nomada Studio.

Infine, Capcom ha condiviso un trailer di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, confermandone l’uscita per il 19 luglio, e un nuovo filmato di Monster Hunter Wilds, in arrivo nel 2025. L’evento si è chiuso con un video di Phantom Blade Zero, gioco d’azione che promette combattimenti epici su PC e PlayStation 5.

L’edizione 2024 del Summer Game Fest ha offerto una panoramica esaustiva sui titoli in arrivo, mantenendo alto l’interesse degli appassionati con annunci e trailer avvincenti. Sebbene non ci siano state grandi sorprese, l’evento ha confermato l’impegno dell’industria videoludica nel proporre nuove esperienze e nel consolidare franchise amati.

Tra nuovi spin-off, sequel attesi e collaborazioni inedite, l’estate dei videogiochi si preannuncia ricca di emozioni e novità imperdibili.