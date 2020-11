Intrattenimento a casa: i giochi online che meritano di essere provati

A meno che tu non sia un appassionato di un determinato videogame, difficilmente sceglierai di comprarne uno, ma questo non vuol dire che tu debba rinunciare a questo tipo d’intrattenimento. Il mondo del web, infatti, mette a disposizione di tutti numerosi giochi con i quali è possibile trascorrere qualche minuto o qualche ora in totale relax sul divano con lo smartphone o davanti al pc.

I giochini online sono tanti e diversi e permettono di divertirsi un sacco senza dover richiedere peraltro chissà quali prodezze o conoscienze. Non sempre è necessario scaricare il gioco sul proprio dispositivo, cosa che piace a pochi, e spesso si tratta di giochi gratuiti. Cerchi qualche idea? Ecco quali sono i migliori giochi online che devi assolutamente provare.

Biliardo

Un classico gioco che di solito piace e che permette di intrattenere anche per molto tempo, è di certo il biliardo. Le regole più o meno le conosciamo tutti, ma per affrontare il gioco al meglio è bene dare una ripassata per evitare di perdere senza neanche sapere il perché.

La sfida può essere intrapresa con il computer automatico oppure scegliendo di sfidare qualche altro player in quel momento connesso e disponibile. Se non hai mai provato il gioco potresti pensare che sia difficile gestire una stecca con il mouse o il touchpad, ma in realtà sappi che di fatto in pochi minuti si riesce a padroneggiarla giocando tranquillamente.

Slot machine

Il gioco delle slot è di sicuro un classico fra i giochi da casinò. Intuibile e divertente permette di emozionare come pochi, lasciando che la mente voli in qualche famosa sala da gioco di Las Vegas. Grafiche e suoni di solito sono di alto livello e per questo capaci di coinvolgere il giocatore immediatamente. Di slot online ce ne sono ovviamente diverse, ma non sono tutte uguali: vedi le migliori slot machine online su questo sito per trovare quella che più fa al caso tuo con la garanzia di un gioco sicuro.

Gunball

Pensare di giocare a FIFA o a PES con il cellulare è un po’ un’utopia. O meglio, lo si può fare forse, ma non rende e non lo si riesce neanche a fare bene. È per questo che gli amanti del pallone che vogliono destreggiarsi con lo stesso con uno schermo piccolo come quello dello smartphone di solito prediligono giochi alternativi del genere.

Uno molto in voga, anche se di grafica un po’ obsoleta, è certo Gunball. È una versione di calcio e tiro in porta, ma con le pistole. I players comandano ognuno un personaggio a lato schermo, armato di pistola. Con questa si colpisce una palla rossa centrale con l’obiettivo di colpire la porta alle spalle dell’avversario per segnare quanti più punti possibili.

Scacchi

Intramontabile e sempre gradito a coloro a cui piace impegnare il cervello è di certo il gioco degli scacchi. Contro il computer o contro altri giocatori connessi alla piattaforma è possibile destreggiarsi a suon di strategie e di mosse fatali, capaci di mettere l’avversario con le spalle al muro. Una chat permette di provocare i propri avversari o scambiare due parole per rendere anche la partita un momento un po’ di socializzazione. Dopotutto le mosse degli scacchi, si sa, non sono proprio immediate.