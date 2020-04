I vantaggi sociali del gioco online

Le connessioni sociali sono essenziali per la nostra salute mentale e la nostra felicità. La ricerca sugli italiani ha collegato interazioni sociali e benefici emotivi, rendendo vitale mantenere amicizie e tempo trascorso con gli altri.



I giochi online potrebbero non essere la prima cosa che viene in mente quando si pensa a come essere socievoli. Eppure, oggi, giocare può essere tanto social quanto un cappuccino con gli amici in un bar. Ma come è possibile e quali sono i vantaggi del gioco?

In che modo il gioco online è diventato social oggi?

Seduti nelle nostre camere da letto da ragazzini che telecomandavano l’idraulico preferito d’Italia e il suo dinosauro non era classificato come un’attività sociale a meno che anche i tuoi amici non fossero anch’essi accanto alla TV. Ma oggi il gioco si è evoluto in uno spazio sociale.

Nel videogioco, l’aspetto sociale è stato aggiunto attraverso Internet, dove i giochi possono essere giocati con gli amici e si può tramite un auricolare.



Per non dimenticare la lista infinita di giochi che includono classifiche tra amici che scatenano conversazioni. Anche la gamification dell’esercizio fisico attraverso app di conteggio dei passi e simili ha reso un’attività solitaria un’attività di gruppo.

Inoltre, il gioco d’azzardo online ora include giochi da casinò dal vivo come il poker online e persino giochi con croupier dal vivo in cui i giocatori possono interagire tra loro mentre l’azione si svolge da uno studio filmato.



Quest’ultimo non è così diverso dai nuovi canali TV dei casinò online in cui gli host chattano con i giocatori a casa che hanno scommesso.

Abbiamo fatto molta strada da quando si giocava a Super Mario su console per giochi elementari e il gioco è davvero un’attività sociale oggi.

I vantaggi sociali del gioco e del gioco d’azzardo online

I vantaggi sociali dei giochi online possono essere ovvi se si considera come la tecnologia e l’innovazione hanno rivoluzionato il significato del gioco. Con Internet, i giochi blockchain e i dispositivi sempre più intelligenti con cui giocare, i giochi non sono mai stati più connessi. Alcuni dei vantaggi includono:

1. Il gioco previene la solitudine

Il gioco è passato dall’essere un’attività isolante ad aiutare le persone ad affrontare la solitudine e altri problemi di salute mentale.

2.Il gioco migliora le abilità sociali

Attraverso il gioco, alcune persone sono anche in grado di lavorare sulle proprie abilità sociali che creano fiducia quando si trovano in una comunità più ampia. Ciò è particolarmente vero se si parla con le persone per la prima volta.

3.Il gioco migliora il lavoro di squadra e la leadership

A seconda del gioco, il modo in cui le persone ora interagiscono per lavorare in gruppo o guidare un gruppo attraverso i videogiochi sociali può sviluppare molte abilità trasversali. Questo potrebbe persino aiutarli a diventare più occupabili.

L’eGaming migliora il social gaming

L’eGaming sta inoltre rendendo i giochi più social in un modo unico e sorprendente. Invece di giocatori che si connettono solo attraverso Internet ma che rimangono parti separate l’uno dall’altro, l’eGaming, e in particolare eSports, sta riunendo i fan sotto lo stesso tetto.



È stato aperto un elenco di stadi e palazzetti per consentire ai giocatori di guardare le sfide tra professionisti, rendendo così il gioco non più un’attività casalinga, ma una giornata per gruppi di amici!