I monitor gaming AOC più venduti diventano più veloci – Gli acclamati modelli G2 di AGON by AOC ora in 165 Hz

AGON by AOC – uno dei brand leader mondiali di monitor gaming e accessori IT – annuncia che la sua apprezzata serie G2 si amplia, introducendo nuovi modelli con pannelli IPS più veloci. AGON by AOC lancia quattro diversi modelli con o senza supporti regolabili in altezza e hub USB, che offrono tutti una nuova migliorata frequenza di aggiornamento di 165 Hz: il 24G2SPU, 27G2SPU, 24G2SPAE e il 27G2SPAE.

Gaming per tutti

Il portafoglio AGON by AOC offre un’ampia varietà di opzioni per diversi tipi di giocatori. I giocatori occasionali possono servirsi di pannelli IPS piatti o i pannelli VA curvi della serie G2, e la curvatura 1000R più aggressiva della serie G3.

Monitor come il 24G2U da 60,5 cm/24″ e suo fratello 27G2U da 68,6 cm/27″ sono due dei monitor gaming più venduti sul mercato grazie all’eccezionale valore e alle alte prestazioni che questi modelli offrono ai giocatori ambiziosi e avventurosi.

Entrambi sono stati acclamati dalla critica e hanno ricevuto numerosi premi come “Miglior monitor da gioco” da molti recensori in tutto il mondo.

24G2SPU 24G2SPAE 27G2SPU: April 22 24G2SPU: late March 22 July 22 IPS IPS 1920×1080 1920×1080 165 Hz 165 Hz Height, pivot, tilt, swivel adjustable Tilt 4x USB 3.2 None 2 x 2 W 2 x 2 W 27G2U 27G2AE 24G2U 24G2AE

Più veloci, più forti, migliori

AGON by AOC rinnova questi modelli con 165 Hz di frequenza di aggiornamento. Con il loro lancio, previsto per la fine di questo mese, il 24G2SPU e il 27G2SPU sostituiranno il 24G2U e il 27G2U. Dotati di supporti ergonomici che consentono regolazioni di altezza, inclinazione e rotazione, questi monitor possono essere posizionati in modo ottimale per una migliore esperienza di gioco, dando anche ai giocatori la possibilità di impiegare diversi display in una configurazione multi-monitor.

Come i modelli più accessoriati del gruppo, il 24G2SPU e 27G2SPU dispongono di un hub USB integrato a 4 porte, così da consentire ai giocatori di collegare tastiere e mouse direttamente al monitor, riducendo il disordine sulle loro scrivanie. Entrambi questi modelli sono anche dotati di due altoparlanti da 2 W.

I pannelli IPS utilizzati in tutti i modelli offrono una nitida risoluzione Full HD, con cui i giocatori possono raggiungere framerate elevati senza pesare sulle loro GPU. La frequenza di aggiornamento di 165 Hz produce un’esperienza di gioco molto più fluida rispetto ai 144 Hz delle loro controparti, dando ai giocatori il vantaggio competitivo quando le cose si scaldano.

Un tempo di risposta MPRT di 1 ms elimina praticamente il ghosting per immagini nitide e prive di sfocature, mentre il supporto Adaptive-Sync elimina lo stuttering e il tearing utilizzando una frequenza di aggiornamento variabile. Il design elegante dei modelli, senza cornice su 3 lati, irradia un’atmosfera “da gaming”, si adatta perfettamente alle moderne stazioni di battaglia e migliora la versatilità delle configurazioni multi-monitor.

Gli utenti con configurazioni multi-monitor potrebbero considerare monitor più semplici. AGON by AOC offre il 24G2SPAE e il 27G2SPAE come opzioni ridotte senza un hub USB e con un supporto più semplice. Identici al 24G2SPU e al 27G2SPU in termini di pannello ma con un set di funzioni ridotto, sono perfettamente adatti per configurazioni a doppio/triplo monitor o per utenti già dotati di bracci per monitor come l’AD110D0 di AOC, usando l’opzione di montaggio VESA.

Tutti e quattro i nuovi modelli sono dotati di impostazioni specifiche per il gioco, come Game Color (per regolare la saturazione), Dial Point (crosshair overlay per un puntamento accurato), LowBlue Mode per sessioni di gioco più lunghe durante la notte, e tre modalità di gioco per diversi generi come FPS, RTS, Racing e tre modalità personalizzabili dall’utente. Il nuovo, moderno software OSD G-Menu rende la regolazione dei dettagli del display un gioco da ragazzi.

Gli AOC GAMING 24G2SPU e 27G2SPU sono disponibili da fine Marzo/Aprile 2022 al prezzo consigliato di €249,00 e €299,00 rispettivamente.

Gli AOC GAMING 24G2SPAE e 27G2SPAE saranno disponibili da Luglio 2022 al presso consigliato di €229,00 e €279,00, rispettivamente.