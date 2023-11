GIOCHI GRATIS EPIC GAMES STORE arriva una Settimana Ricca di Regali da Non Perdere!

Epic Games Store sta una volta ancora regalando due nuovi giochi di grande valore per il vostro PC. Come da tradizione, questa offerta è limitata nel tempo, quindi affrettatevi a fare il vostro claim prima che sparisca nell’etere digitale. In questo articolo, esploreremo in dettaglio i due giochi gratuiti di questa settimana e vi daremo tutte le informazioni necessarie per ottenere i vostri nuovi titoli senza sborsare un solo centesimo.

Jitsu Squad: Un’Epica Avventura di Combattimento Co-op

Il primo titolo in questione è “Jitsu Squad,” un picchiaduro a scorrimento co-op che promette di portare un’iniezione di azione al vostro tempo libero. Questo gioco consente di formare una squadra di fino a quattro giocatori, offrendo una dinamica cooperativa che può essere apprezzata con gli amici o la famiglia. Ma cosa rende questo gioco così speciale?

Una delle prime cose che cattura l’attenzione è senza dubbio lo stile grafico di “Jitsu Squad.” Con un aspetto cartoon, il gioco si distingue per la sua estetica accattivante e colorata. Questo stile visivo non solo è un piacere per gli occhi, ma aggiunge anche una nota di leggerezza al gioco, rendendolo accessibile a giocatori di tutte le età.

Tuttavia, non fatevi ingannare dall’aspetto amichevole; sotto quella facciata colorata c’è un’azione frenetica e coinvolgente. I combattimenti sono fluidi, con numerosi nemici da abbattere e sfide che richiedono strategia e coordinazione tra i membri della squadra. La varietà dei personaggi giocabili e delle loro abilità aggiunge ulteriore profondità al gameplay, garantendo che ogni partita sia un’esperienza unica.

Un punto di interesse cruciale da sottolineare è che “Jitsu Squad” ha un prezzo di listino di 19,99 euro. Questo significa che il regalo di Epic Games Store è un’opportunità straordinaria per gli appassionati di giochi che desiderano ampliare la loro libreria senza spendere una fortuna. La possibilità di aggiungere un titolo di questo calibro alla propria collezione senza costi aggiuntivi è certamente una mossa apprezzata da Epic Games.

Mighty Force Federation: Lotta e Azione Senza Limiti

Il secondo gioco gratuito in vetrina questa settimana è “Mighty Force Federation,” un action brawler che promette di consegnarvi una dose di adrenalina pura. Gli sviluppatori descrivono il gioco con queste parole: “sbatti i tuoi avversari al muro, scaraventali in aria e finiscili con rapidi attacchi volanti in questo picchiaduro d’arena. Scegli 14 personaggi con stili di gioco unici. Affronta combattimenti 1 vs 1 o unisciti ad altri lottatori e lasciati trasportare dal caos di una partita tutti contro tutti.”

Questo gioco offre una modalità di gioco che pone l’accento sulla competizione frenetica. La possibilità di scegliere tra 14 personaggi con stili di gioco unici aggiunge una varietà incredibile al gameplay. Sia che preferiate sfide uno contro uno o desideriate immergervi nel caos di una partita tutti contro tutti, “Mighty Force Federation” ha qualcosa da offrire a ogni tipo di giocatore.

L’aspetto visivo di questo titolo è caratterizzato da una grafica vibrante e azione inarrestabile. Gli effetti speciali e le animazioni durante i combattimenti sono spettacolari, garantendo che ogni scontro sia un’autentica esplosione di azione. Se siete appassionati di giochi d’azione con una forte componente multiplayer, “Mighty Force Federation” potrebbe diventare rapidamente una scelta preferita nella vostra libreria di giochi.

Un aspetto fondamentale da tenere a mente è che anche “Mighty Force Federation” è un titolo a pagamento con un prezzo normale di mercato. Tuttavia, grazie all’iniziativa di Epic Games Store, ora potete metterlo nella vostra libreria senza sborsare un solo euro. È una delle tante occasioni in cui la piattaforma offre un valore eccezionale ai giocatori.

Terminato il Tempo: Non Perdete l’Occasione!

Ora, veniamo al cuore della questione: quanto tempo avete per ottenere questi giochi gratuitamente? Entrambi “Jitsu Squad” e “Mighty Force Federation” saranno disponibili per il download a partire dalle 17:00 di oggi pomeriggio, e avrete la possibilità di riscattarli fino alla stessa ora del prossimo 7 dicembre. È importante sottolineare che una volta riscattati, questi giochi saranno vostri per sempre. Questo significa che potrete godere di loro senza alcuna limitazione, sia in termini di contenuti che di tempo.

Inoltre, un piccolo avviso per chi segue da vicino le offerte di Epic Games Store: “Deliver Us Mars” è ancora disponibile gratuitamente, ma il tempo sta per scadere. Questo gioco rimarrà gratuito solo fino alle 16:59 di giovedì 30 novembre, quindi assicuratevi di riscattarlo prima che questa opportunità sparisca.

Conclusione: Regali Epici per gli Appassionati di Videogiochi

In chiusura, Epic Games Store continua a dimostrare il suo impegno nel soddisfare i giocatori di tutto il mondo con offerte di alta qualità. “Jitsu Squad” e “Mighty Force Federation” sono due titoli di rilievo che ora possono arricchire la vostra libreria di giochi senza costi aggiuntivi. Ricordatevi di riscattarli prima del 7 dicembre per non perdere questa opportunità.