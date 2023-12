GameStop Calendario dell’Avvento in esclusiva ecco le Offerte del 6 Dicembre

Il Calendario dell’Avvento di GameStop continua a portare sorprese nel mondo dei videogiochi, con la giornata di oggi, mercoledì 6 dicembre, che non fa eccezione. La catena di negozi propone una selezione di sconti e offerte speciali sul catalogo di Ubisoft, con giochi e accessori come controller e auricolari in primo piano.

Assassin’s Creed Mirage: L’Offerta del Giorno La promozione più interessante di oggi è su “Assassin’s Creed Mirage”. La Standard Edition del gioco è proposta a 34,98 euro, mentre per la Deluxe Edition, che include un Pacchetto Deluxe con un completo ispirato a Prince of Persia, livree per aquila e cavalcatura, armi, artbook digitale e colonna sonora digitale, il prezzo è di 44,98 euro.

Altre Offerte Imperdibili Altre offerte degne di nota includono:

“The Crew Motorfest Special Edition” (Esclusiva GameStop) a partire da 34,98 euro.

“Far Cry 6” a un prezzo eccezionale di 17,98 euro.

“Immortals Fenyx Rising” a soli 9,98 euro, con l’edizione Shadowmaster (esclusiva GameStop), che comprende il Pacchetto Personaggio Ade il dominatore dell’ombra, al medesimo prezzo.

Per i Nostalgici e Gli Appassionati di Accessori GameStop pensa anche ai nostalgici e agli appassionati di accessori:





La retroconsole Atari GameStation Pro, con oltre 200 giochi inclusi, è offerta a 89,98 euro.

I controller wired Atrix Compact, disponibili in grigio, blu e rosso, sono scontati a 21,69 euro ciascuno.

Il Kit Play And Charge Atrix per Xbox Series X/S è proposto a 14,69 euro.

La base di ricarica Atrix per i DualSense di PS5 è in offerta a 9,98 euro.

Auricolari Atrix con cavo sono disponibili a soli 2,09 euro.

Con queste offerte, GameStop celebra il periodo natalizio, offrendo ai giocatori l’opportunità di arricchire la propria collezione con titoli di spicco e accessori a prezzi vantaggiosi.

