Cresce il numero dei giocatori online: i dati del settore

Il comparto del gaming non va mai in vacanza, nemmeno quando la primavera inizia a fare capolino nelle nostre giornate. Le ore di sole aumentano, il clima migliora a vista d’occhio, eppure molte persone continuano a dedicarsi a fonti di intrattenimento online, tra cui i giochi. Possiamo infatti affermare che il numero dei giocatori online continua a crescere di anno in anno, con il mobile sempre più spesso protagonista. Vediamo dunque un approfondimento sui dati di settore e sulla grande varietà di giochi disponibili.

Una grande varietà di giochi

Uno dei segreti del successo dei giochi online è la vasta scelta in termini di opzioni, il che include anche i giochi numerici come il Lotto e ovviamente le lotterie come i Gratta e Vinci, oltre ai casinò telematici. Per quel che riguarda i secondi, la varietà la si registra anche in quanto a costi. Non a caso, esistono opzioni come il gioco Vinci in Grande da 25€, un Gratta e Vinci che consente di puntare ad un premio massimo di 6.000.000€, come pure proposte più alla portata di tutti, come ad esempio La Star da 5€.

Per quel che riguarda gli online casinò, invece, occorre menzionare alcuni giochi come le slot machines, le roulette (nelle varie versioni), il poker, il blackjack, il baccarat e infine altri giochi come il Bingo.

I dati sull’incidenza del mobile nel gaming

Lo smartphone è diventato ormai lo strumento principe del gioco online, con il 61% delle persone che utilizza questi device per divertirsi su Internet. Si tratta di una percentuale che emerge analizzando i dati sull’incidenza del mobile al 2021, con una particolare attenzione nei confronti dei multiplayer. Nonostante le apparenze, però, sul cellulare le persone preferiscono i giochi in modalità single player, al punto che in tal caso si arriva ad una percentuale del 90% circa.

Da sottolineare anche il fatto che la media italiana (61%) è superiore a quella europea, che invece corrisponde al 56%. Siamo comunque nettamente a livelli inferiori rispetto a Paesi come la Cina. Infine, ecco un altro dato interessante emerso dalle indagini ufficiali: la crescita delle donne appassionate di gaming, con un incremento del +11% rispetto alle precedenti rilevazioni. Poi, i giochi mobile piacciono perché offrono un’esperienza immediata e coinvolgente, in qualsiasi momento della giornata, senza bisogno di doversi sedere di fronte al PC.

Grandi novità nel settore scommesse

Le scommesse sportive online continuano ad essere uno dei segmenti di maggior successo del mercato, con una raccolta in costante crescita. Negli ultimi tempi, hanno fatto la loro comparsa alcune grandi novità, come ad esempio l’adeguamento della quota minima, come si può leggere anche negli approfondimenti online. Nella fattispecie, questo valore è stato impostato a 1€, mentre la vincita massima è salita fino a 50.000€. Fra le novità da accennare si trova anche l’introduzione del cosiddetto cash out (ovvero la rinegoziazione sulle scommesse effettuate).

In conclusione, l’industria del gioco non mostra segni di rallentamento, anzi. Il numero dei giocatori continua a crescere, con una predilezione nei confronti dei dispositivi mobile, e lo stesso discorso vale per le opzioni disponibili e i vari range di prezzo.