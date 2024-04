Narwal porta la serie Narwal Freo X in Italia

Una gamma di robot aspirapolvere di fascia alta dotati di funzionalità esclusive come la tecnologia DirtSense™, l’elevata potenza di aspirazione e la spazzola anti-groviglio certificata, per un’esperienza completa di pulizia del pavimento.

Narwal, la startup di robotica in rapida espansione che mira a fornire pavimenti impeccabili a ogni casa, è entusiasta di presentare i suoi ultimi robot aspirapolvere di alta gamma; Freo X Ultra e Freo X Plus arrivano in Italia dopo il lancio avvenuto durante lo scorso CES di Las Vegas ed il grande successo ottenuto in Nord America e Germania.

Questi nuovissimi robot aspirapolvere, dotati di caratteristiche innovative come la tecnologia DirtSense™, saranno i vostri alleati per la pulizia capaci di raggiungere ogni angolo, affrontare macchie ostinate e offrire un’esperienza di pulizia professionale con efficienza. Il Narwal Freo X Ultra arriverà sul mercato italiano il 10 aprile ad un prezzo di lancio speciale di €769, seguito dal Narwal Freo X Plus il 20 aprile al prezzo di €329.

Serie Freo X: potenza eccezionale, manutenzione minima

I due innovativi robot aspirapolvere e lavapavimenti Narwal, il Freo X Ultra e il Freo X Plus, sono dotati di un esclusivo sistema di compattazione della polvere, di una spazzola fluttuante anti-aggrovigliamento di prima categoria, della tecnologia AI DirtSense™ e di una soluzione di evitamento degli ostacoli con triplo laser di livello millimetrico.

Tecnologia DirtSense™ per una moppatura superiore

Sfruttando l’intelligenza artificiale e la tecnologia ottica, DirtSense™ rileva le aree sporche del pavimento durante il lavaggio, garantendo una pulizia completa. I panni con forma a triangolo di Reuleaux forniscono un’eccezionale potenza di strofinamento, mentre la modalità EdgeSwing™ raggiunge bordi e angoli in modo efficace.

Rivoluzione nella potenza di aspirazione

Con una velocità di rotazione della ventola che raggiunge i 60.000 giri al minuto, il condotto dell’aria a forma di U offre una potenza di aspirazione senza pari di 8.200Pa (X Ultra) e 7.800Pa (X Plus), rendendoli i robot aspirapolvere più potenti disponibili.

Tecnologia anti-aggrovigliamento certificata

Affrontando il problema dei capelli aggrovigliati, Narwal introduce la spazzola fluttuante anti-aggrovigliamento, che impedisce ai capelli di rimanere incastrati garantendo una pulizia efficiente. Certificata per catturare il 95,6% dei capelli senza aggrovigliarsi da istituti di test internazionali rinomati come SGS e TÜV Rheinland.

Esclusivo sistema di compattazione della polvere

I nuovi Freo X Ultra e X Plus conservano e comprimono la polvere all’interno del robot, eliminando la necessità di svuotamenti frequenti. La polvere viene trattenuta in un comodo sacchetto, consentendo lo stoccaggio della polvere fino a 7 settimane senza doverla smaltire. Il sistema è installato all’interno del robot in modo da eliminare problemi di otturazione delle tubature e il rumore elevato dell’aspirazione della polvere verso la base.

Controllo e navigazione

L’evitamento degli ostacoli con triplo laser millimetrico, l’integrazione LiDAR SLAM 4.0 e il controllo tramite app forniscono agli utenti una navigazione e un’operatività fluide e precise. Il Freo X Ultra è anche il primo robot aspirapolvere ad introdurre il controllo touchscreen direttamente sulla stazione di base.

Un modello per ogni esigenza

Per soddisfare le preferenze di ogni utente Narwal offre il modello Freo X Ultra con stazione di base auto-pulente, e il conveniente Freo X Plus che mantiene funzionalità eccezionali senza la funzione di auto-pulizia.

Narwal Freo X Ultra e Plus ora disponibili in Italia: COMPRA su Amazon

Narwal Freo X Ultra fa oggi il suo debutto ufficiale su Amazon Italia al prezzo di listino di €949, ma in promozione a €799 fino al prossimo 31 maggio. Freo X Ultra è disponibile a partire da oggi anche sul sito ufficiale, e i clienti che si registreranno potranno godere di uno sconto di €180, portando il prezzo finale a €769, e ricevendo in omaggio anche un pacchetto di accessori del valore di €149,99.

Narwal Freo X Plus sarà invece disponibile su Amazon Italia a partire dal 20 aprile, al prezzo di listino di €399 e in promozione a €349 fino al prossimo 31 maggio. Anche in questo caso i clienti che si registreranno sul sito ufficiale riceveranno uno sconto esclusivo di €70, consentendo loro di acquistare il robot per soli €329.

A proposito di Narwal

Narwal è caratterizzata dall’utilizzo della sua tecnologia all’avanguardia per raggiungere l’obiettivo di dare a tutti gli utenti dei pavimenti impeccabili. È uno dei primi 5 produttori di robot per le pulizie, con oltre 200 milioni di dollari di vendite annuali e al servizio di oltre 1,8 milioni di famiglie. Narwal ha raccolto oltre 26 milioni di dollari da investitori, tra cui Sequoia Capital, Hillhouse Capital e ByteDance (la società madre di TikTok). Con oltre 700 ricercatori e scienziati provenienti da tutto il mondo, Narwal ha realizzato numerosi progressi in diversi campi e ha vinto prestigiosi premi internazionali, tra cui l’Edison Gold Award, che onora l’innovazione, e il riconoscimento di Migliore Invenzione di Time Magazine.