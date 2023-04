Humane svela il telefono indossabile senza schermo, brutta botta per Apple: ecco perchè

Humane, l’innovativa startup fondata da Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno, ex dipendenti di Apple, ha attirato l’attenzione del mondo della tecnologia dopo aver mostrato al pubblico il suo innovativo dispositivo indossabile in una conferenza TED Talk.

Questa startup ha raccolto un finanziamento di 230 milioni di dollari da importanti realtà, tra cui Microsoft, LG Technology Ventures, Qualcomm Ventures e Volvo Cars Tech Fund.

Inoltre, ha recentemente assunto altri ex dipendenti di Apple, come Ruben Caballero, ex responsabile tecnologie wireless, e Patrick Gates, ex dirigente responsabile dei servizi cloud.

Il dispositivo mostrato in conferenza è una sorta di proiettore indossabile, che utilizza gesture e riconoscimento vocale per l’input e può proiettare informazioni sugli oggetti circostanti, senza la necessità di uno schermo.

La dimostrazione ha visto il dispositivo utilizzato per tradurre la voce dell’utente in francese e per rispondere alle telefonate.

Secondo quanto riferito dai suoi fondatori, Humane si concentra sulla transizione “tra l’essere umano e l’informatica”, con l’obiettivo di creare “la migliore esperienza umana di sempre”.

La startup sembra quindi concentrarsi sul miglioramento dell’interazione tra l’uomo e la tecnologia, proponendo soluzioni innovative per migliorare la vita delle persone.

Humane ha già reclutato importanti figure dell’industria tecnologica, tra cui Miguel Christophy, ex progettista della fotocamera di Apple. La società sembra quindi avere un’esperienza tecnica significativa nel suo team, che potrebbe essere la chiave del successo di questa innovativa startup.

Inoltre, Humane sembra essere molto attenta alla privacy degli utenti, rassicurando che il dispositivo mostrato in conferenza è stato progettato per garantire la massima sicurezza dei dati.

La società ha sottolineato l’importanza della sicurezza e della privacy nella creazione di soluzioni tecnologiche, affermando che questi aspetti sono alla base del loro lavoro.

Il dispositivo indossabile presentato da Humane sembra quindi rappresentare un importante passo avanti nell’interazione tra l’uomo e la tecnologia, con un’attenzione particolare alla privacy degli utenti e alla sicurezza dei dati.

La startup sembra avere un team altamente qualificato e l’interesse di importanti investitori, che potrebbero garantire un futuro promettente per questa innovativa società.