DISPONIBILI GLI URBANISTA LISBON: AURICOLARI TRUE WIRELESS COMPATTI E COLORATI

Gli auricolari Urbanista Lisbon offrono un incredibile tempo di riproduzione di ventisette ore in una gamma di cinque colori.

Gli auricolari Urbanista Lisbon sono ora disponibili su: www.urbanista.com/lisbon

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Urbanista, il marchio audio lifestyle svedese, annuncia il lancio degli Urbanista Lisbon, i suoi auricolari true wireless più compatti progettati fino ad oggi, disponibili in una gamma di cinque trendy colori.

Al prezzo di 49,90€, gli auricolari Lisbon abbinano funzionalità e personalità e offrono un suono impressionante nonostante le loro dimensioni.

Il tuo suono a colori

Gli auricolari Urbanista Lisbon sono disponibili in cinque tonalità eleganti che richiamano la sensazione di spensieratezza delle lunghe giornate estive: Coral Peach (rosso pastello), Vanilla Cream (beige), Blush Pink (rosa), Mint Green (verde) e Midnight Black (nero).

Gli auricolari Lisbon offrono un’impressionante durata di ventisette ore e, sebbene piccoli, sono progettati per racchiudere una grande forza in termini di suono per le loro dimensioni.

“La traccia sonora di Urbanista è progettata per essere forte sui bassi senza sopraffare i medi cristallini e gli alti dolci”, spiega l’ingegnere del suono Axel Grell che, tra gli altri prodotti della gamma Urbanista, ha progettato il sound stage per gli auricolari Urbanista Lisbon: “Volevamo progettare un prodotto piccolo e portatile che offrisse prestazioni al di sopra e al di là delle aspettative per dimensioni e prezzo, e gli auricolari Lisbon non deludono”.

Il prodotto include un cavo di ricarica USB type C e gommini in silicone per una vestibilità perfetta.

Percepisci la potenza

Incarnando perfettamente la semplicità del design scandinavo tipico di Urbanista, gli auricolari Lisbon sono eleganti, compatti e, soprattutto, funzionali.

Con una custodia di ricarica portatile, che pesa meno di 30 g, e gli auricolari che misurano solo 18 x 16 x 14 mm e pesano solo 4 g ciascuno, l’Urbanista Lisbon è verosimilmente l’auricolare bluetooth più piccolo del mondo.

Si adattano comodamente e saldamente per un’esperienza di ascolto quasi impercettibile. Anders Andreen, CEO, commenta: “Gli auricolari Urbanista Lisbon sono il plus perfetto alla nostra linea true wireless.

Potranno essere il prodotto più piccolo della nostra gamma, ma gli auricolari Lisbon offrono un suono indubbiamente potente per le loro dimensioni. Sono ricchi di funzionalità per completare uno stile di vita in movimento e speriamo che i nostri clienti apprezzino questo prodotto divertente tanto quanto noi.”

Guarda il video promozionale completo della campagna “A Colorful Daydream” degli Urbanista Lisbon qui:

https://www.youtube.com/watch?v=9bI_mSAAlHA

Caratteristiche principali degli Urbanista Lisbon: