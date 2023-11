Arriva Ayaneo Il Retro Mini PC AM01 che rappresenta Un Tributo all’Era del Macintosh 128k

Nel panoramico universo dei mini PC, un nuovo giocatore ha fatto la sua audace entrata, portando con sé un’aura di nostalgia e un tocco di modernità. Stiamo parlando del Retro Mini PC AM01, un dispositivo straordinario che fa un salto indietro nel tempo per abbracciare il design vintage del leggendario Macintosh 128k di Apple. Questa creazione affascinante è frutto del lavoro di Ayaneo, un’azienda specializzata in console, PC portatili in stile Steam Deck e, naturalmente, mini PC. Ma ciò che distingue il Retro Mini PC AM01 da tutti gli altri è la sua estetica, un tributo dichiarato al passato che sfoggia un irresistibile richiamo al mondo degli anni ’80.

Il Design: Un Omaggio al Passato

Il Retro Mini PC AM01 è più di un semplice mini PC; è un viaggio nel tempo attraverso il design. Ayaneo ha sapientemente catturato l’essenza del Macintosh 128k, con un design che attinge profondamente alle linee vintage di quel computer iconico. Osservando questo dispositivo, i nostalgici saranno trasportati indietro nel tempo, mentre le nuove generazioni saranno affascinate dalla bellezza senza tempo di questa estetica vintage.

Un’occhiata ravvicinata rivela dettagli attentamente progettati, tra cui un riquadro scuro che ricorda il classico monitor CRT, una fessura frontale simile a quella di un lettore floppy disk e persino un logo arcobaleno che richiama quello di Apple dell’epoca. Ayaneo ha reso omaggio a questa epoca d’oro dell’informatica in modo impeccabile, creando un mini PC che è sia un tributo al passato che una dichiarazione di stile per il presente.

Hardware di Fascia Media-Bassa per il Retrogaming

Sebbene il Retro Mini PC AM01 sia un omaggio al passato nel design, sotto il cofano batte un cuore di moderna potenza informatica. Questo mini PC è dotato di un processore AMD Ryzen 3 3200U o 7 5700U, offrendo una configurazione hardware di fascia media-bassa. È importante sottolineare che il suo obiettivo principale non è sostituire un PC desktop di fascia alta, ma piuttosto fornire un’esperienza di gioco nostalgica e senza problemi.

Connessioni Versatili e Solida Capacità di Archiviazione

Il Retro Mini PC AM01 non si accontenta di guardare bene; è anche estremamente pratico. Dispone di numerose aperture per la dissipazione del calore, garantendo che il sistema rimanga fresco anche durante le sessioni di gioco più intense. Inoltre, offre un generoso compartimento di ingresso con porte USB e mini HDMI, che lo rendono altamente versatile per collegare periferiche e accessori.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, il Retro Mini PC AM01 offre opzioni di 256 GB di memoria interna, ideali per installare giochi retrò e software, e 8 GB di RAM per una multitasking fluida. Questa combinazione di specifiche tecniche è perfetta per gli appassionati di retrogaming che desiderano rivivere i classici del passato.

Un’Opzione Accessibile per Gli Appassionati

Il Retro Mini PC AM01 ha debuttato ufficialmente sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo, e lo ha fatto con un prezzo che fa sussultare gli appassionati. Gli early birds, coloro che finanzieranno il progetto nelle fasi iniziali, possono accaparrarsi questo gioiello tecnologico a soli 149 dollari, corrispondenti a circa 135 euro. Questa opzione include un processore AMD Ryzen 3 3200U, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Coloro che desiderano un upgrade possono optare per la versione con Ryzen 7 5700U, che parte da 269 dollari, circa 245 euro, offrendo la stessa configurazione hardware.

In conclusione, il Retro Mini PC AM01 è molto più di un semplice dispositivo tecnologico; è un viaggio emozionante nel passato con un tocco di modernità. Con il suo design ispirato al Macintosh 128k e l’hardware adatto al retrogaming, rappresenta un’opzione affascinante per gli amanti della nostalgia e dei giochi classici. Ayaneo ha creato un prodotto che cattura il meglio di entrambi i mondi, offrendo un’esperienza di gioco avvincente e uno stile senza tempo. È un tributo al passato che diventa una parte significativa del presente tecnologico.

