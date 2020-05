Apple Glass in arrivo sul mercato: ecco le date di rilascio ed i dettagli tecnici

Apple Glass, il progetto elusivo di obiettivi AR di Apple, sta arrivando e stiamo iniziando a imparare molto di più su come potrebbe essere il futuristico indossabile di prima generazione. Presto arriveranno sul mercato se non ci saranno ulteriori ritardi, in questo articolo troverete le specifiche e le caratteristiche tecniche dettagliate oltre ai prezzi previsti sui vari mercati.

Quando abbiamo saputo per la prima volta di “Apple Glasses”, le voci suggerivano che le lenti sarebbero state lanciate quest’anno. Ma con la linea di prodotti 2020 di Apple completamente arricchita con artisti del calibro di iPhone 12 , Apple Watch 6 e AirPods Studio , i prossimi occhiali Apple AR sembravano sfocati.

Un analista affidabile ha affermato che Apple Glass potrebbe arrivare già dal prossimo anno , mentre un’altra fonte di lunga data per le versioni dei prodotti Apple ritiene che la pubblicazione non avverrà fino al 2022 . Ad ogni modo, il progetto è sicuramente in fase di realizzazione.

Si prevede che Apple Glass funzionerà su Starboard, un sistema operativo proprietario scoperto nella versione finale di iOS 13. Il framework di realtà aumentata viene mostrato più volte in documenti di codice e testo, il che significa che Apple sta probabilmente testando l’attivazione e l’applicazione.

Al WWDC 2020 di giugno, l’azienda dovrebbe aggiornare il mondo sui suoi sforzi in ambito AR, e forse vedremo Apple Glass non appena. La società avrebbe pianificato di svelare le lenti come un annuncio “un’altra cosa” al suo keynote annuale di caduta, ma potrebbe aspettare a causa di ritardi tecnologici globali.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Apple Glass, tra cui la potenziale data di rilascio, prezzo, design e specifiche.

Secondo l’analista di TF International Securities Ming-Chi Kuo – forse l’esperto Apple più affidabile e affidabile – Apple Glass non sarà pronto per la spedizione fino al 2022 “al più presto”. Tuttavia, una presentazione mostrata internamente ad Apple e trapelata a The Information imposta la data di lancio su 2023.

Ma entrambi potrebbero essere sbagliati: Jon Prosser, un rispettabile leaker di Apple, afferma che gli occhiali Apple potrebbero arrivare prima di quanto pensassimo. Prosser ritiene che il lancio è previsto per “marzo-giugno 2021”.

Prosser afferma inoltre che la società annuncerà Apple Glass prima che sia pronta per la spedizione, proprio come ha aspettato diversi mesi per vendere l’Apple Watch di prima generazione dopo il suo debutto.

Apple presumibilmente vuole che i membri dei media siano presenti per la presentazione, quindi potrebbe aspettare fino a quando gli eventi tecnologici di persona riprenderanno.

I can’t believe I’m going against Kuo on this one… but I believe he’s wrong.

Apple Glasses are aimed for March-June 2021.

Also.

I’ve seen them.

They’re sleek as hell. 👀

Will be showing you soon 🤫 https://t.co/0GaOYDA5N8

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 15, 2020