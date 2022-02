I nuovi monitor Philips 243S1 combinano comfort e connettività per una maggiore produttività

Per uffici di qualsiasi tipo, il monitor ideale deve fornire robustezza, comfort e praticità per l’utente. Progettati per gestire i rigori del lavoro quotidiano, i monitor Philips 243S1 sono dotati di tutte le caratteristiche giuste, che combinano un’esperienza utente confortevole, una buona qualità dell’immagine, prestazioni e durata.



Questo pannello IPS da 24 “(23,8” / 60,5 cm diag.) è dotato di risoluzione FHD, opzioni di connettività USB-C tra molte altre e docking station integrata in cui è possibile svolgere ogni attività con funzionalità fluide e complete.



Connettività multipla nella sua forma più semplice

Avere un’ampia gamma di connettori non è più solo un supplemento per i professionisti, ma uno standard per coloro che necessitano di più connessioni durante la giornata. Con la docking station USB-C, Philips 243S1 carica, trasferisce e collega il tuo laptop allo stesso tempo.

Il connettore USB-C sottile e reversibile consente una facile connessione con un solo cavo che trasferisce i dati a velocità super, accendendo e ricaricando (fino a 65 W) il notebook in uso contemporaneamente, direttamente dal monitor. USB-C consente anche il collegamento a margherita senza sforzo per configurazioni multi-display. Spazi di lavoro più puliti sono facilmente gestibili con le possibilità offerte dalla soluzione USB-C.



Insieme a questo nuovo standard, il Philips 243S1 dispone anche di una Ethernet RJ-45 integrata per una potente sicurezza dei dati, nonché di HDMI 1.4, DP 1.2 e 4 USB-A per collegare facilmente qualsiasi periferica e dispositivo.

Attento alle lunghe ore di lavoro

Progettato pensando al benessere degli utenti, questo modello è dotato di una base SmartErgo che consente regolazioni ergonomiche che consentono agli utenti di posizionarsi in modo soddisfacente. Gli utenti possono facilmente inclinare (+25/-5 gradi), ruotare (+180/-180 gradi) e regolare in altezza (fino a 130 mm) il monitor per una posizione di visione ideale.

Questo massimo comfort, insieme a una configurazione ergonomica e ad alcune buone abitudini per fare brevi pause lontano dal display, possono alleviare le fatiche fisiche di una lunga giornata di lavoro. Inoltre, essere nella posizione giusta aumenta anche la produttività e aiuta gli utenti a essere più concentrati.



Facile per gli occhi

Passare ore davanti a un display può provocare affaticamento degli occhi e bruciore, occhi secchi e arrossati, che sono alcuni dei sintomi principali della cosiddetta CVS, la sindrome da visione artificiale. Per ridurre efficacemente l’affaticamento degli occhi e garantire il benessere degli utenti, i monitor Philips 243S1 soddisfano lo standard TÜV Rheinland Eye Comfort per prevenire questo comune affaticamento degli occhi, senza disturbare i riflessi.

Offre inoltre ampi angoli di visualizzazione per evitare qualsiasi riduzione della qualità dell’immagine durante la visualizzazione da diverse angolazioni. Questa confortevole esperienza visiva è resa possibile anche grazie alla tecnologia Flicker-Free, alla modalità LowBlue e all’esperienza di lettura simile alla carta della modalità EasyRead. Insieme, queste innovazioni garantiscono una produttività stabile e piacevole per gli occhi durante le lunghe ore di lavoro.



Philips 243S1 è disponibile da gennaio 2022 al prezzo consigliato di € 329.