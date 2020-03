finanziamenti UE alla innovazione per combattere il coronavirus da 164 milioni di euro

La Commissione invita gli innovatori a combattere il coronavirus, accantonando 164 milioni di euro in “finanziamenti rapidi”

La Commissione europea esorta gli innovatori, siano essi startup o PMI “regolari”, a richiedere finanziamenti accelerati dal programma acceleratore del Consiglio europeo dell’innovazione, nel tentativo di combattere la COVID-19.

Al momento, la Commissione ha stanziato un budget di 164 milioni di euro in quello che definisce un “invito dal basso” per le aziende a presentare innovazioni tecnologiche che potrebbero aiutare a trattare, testare, monitorare o altri aspetti dell’epidemia di Coronavirus.

La scadenza è mercoledì 18 marzo alle 17:00 CEST, quindi meglio sbrigarsi se questo significa te – o spargere la voce negli ecosistemi e nelle comunità locali per assicurarsi che la consapevolezza si diffonda in tempo per la scadenza serrata.

Importante notare: non esistono priorità tematiche predefinite e i candidati con innovazioni relative al COVID-19 saranno valutati allo stesso modo degli altri candidati, promette la Commissione.

L’obiettivo finale è quello di creare o accelerare le innovazioni per combattere l’epidemia di coronavirus, attraverso sovvenzioni EIC o “finanziamenti misti” (fondamentalmente un mix di sovvenzioni con finanziamenti azionari, che il Consiglio europeo per l’innovazione ha iniziato a sperimentare di recente) o facilitando l’accesso a fonti di investimento alternative.

Per ulteriori informazioni sulle varie attività della Commissione europea in risposta allo scoppio del virus, vai qui.