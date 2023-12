WMF – We Make Future: La Fiera Internazionale dell’Innovazione Tecnologica e Digitale trova una nuova casa a Bologna

In una mossa significativa per il mondo dell’innovazione tecnologica e digitale, il WMF – We Make Future International Fair, concepito e organizzato da Search On Media Group, ha scelto Bologna come città ospitante per i prossimi tre anni. Questa decisione segna un momento storico per l’evento, che ha deciso di rimanere in Italia dopo aver ricevuto numerose richieste di trasferimento all’estero. Si aprono nuove opportunità per la collaborazione internazionale tra tutti gli attori coinvolti.

Presenti alla conferenza stampa per accogliere l’evento in città c’erano il Sindaco Matteo Lepore, il Presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari e l’Assessore all’Innovazione Massimo Bugani.





Una Nuova Era a Bologna: WMF 2024

È ora ufficiale: il WMF – We Make Future si svolgerà a Bologna dal 13 al 15 giugno 2024, presso il centro fieristico di BolognaFiere. Questa decisione riflette la crescita continua e la rilevanza del WMF, diventato il riferimento internazionale certificato per l’Innovazione Tecnologica e Digitale. Nella sua edizione precedente, il WMF ha registrato oltre 60.000 partecipanti da 89 paesi, ha coinvolto 670 espositori, ha interagito con oltre 2.000 startup e investitori e ha ospitato oltre 1.000 relatori provenienti da tutto il mondo.

Il trasferimento dell’evento a Bologna non offre solo nuove opportunità di espansione nel settore fieristico, ma presenta anche un nuovo orizzonte di possibilità per aziende, startup, professionisti, istituzioni di ricerca, studenti e tutti gli attori nel settore AI & Digital-Tech. È un significativo impulso all’internazionalizzazione del Made in Italy innovativo.

Il Sindaco Matteo Lepore ha espresso entusiasmo per l’arrivo dell’evento a Bologna, affermando: “Si tratta di un importante evento internazionale che contribuirà a rafforzare la leadership di Bologna nei campi dell’intelligenza artificiale e della tecnologia digitale. Nel corso dei prossimi tre anni, il WMF – We Make Future crescerà e interagirà con l’ecosistema unico della conoscenza di Bologna. Questa notizia arriva in una settimana davvero memorabile per la Fiera di Bologna, che ha iniziato con la storica quotazione in Borsa e si chiude oggi con l’annuncio di questa importante partnership. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questo risultato.”

Presenti anche alla conferenza Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere; Antonio Bruzzone, CEO di BolognaFiere; e Donato Loria, Direttore del Venue.

Gianpiero Calzolari ha condiviso la sua entusiasmante accoglienza per l’arrivo di questo evento nel calendario fieristico della città, affermando: “Sono lieto di dare il benvenuto a questo evento, incentrato sul futuro tecnologico e digitale, nel nostro calendario fieristico. È perfettamente in linea con lo sviluppo della città. La collaborazione con Search On deriva da eventi più piccoli che abbiamo ospitato al Palazzo dei Congressi. We Make Future ha già attirato oltre 60.000 visitatori, e il palcoscenico internazionale di BolognaFiere competere sicuramente con eventi analoghi, come quelli a Lisbona con oltre 70.000 visitatori e a Parigi con oltre 150.000. Come già accaduto con Auto e Moto d’Epoca, Bologna è ancora una volta al centro della logistica del Paese, con un grande ed efficiente centro fieristico, dimostrando la sua attrattività per grandi eventi.”

L’Assessore all’Innovazione Massimo Bugani ha espresso il suo orgoglio ed entusiasmo per il successo nel portare il WMF a Bologna, affermando: “È stato un lungo corteggiamento, e sono davvero orgoglioso ed entusiasta del risultato che abbiamo ottenuto. Questa fiera ha dimostrato di essere l’unica fiera in Italia capace di attrarre 60.000 giovani in 3 giorni ed è conosciuta in tutto il mondo. È una fiera che aveva importanti offerte internazionali da parte di altre grandi città, ma rimane in Emilia-Romagna grazie al grande impegno del team che abbiamo messo in campo a Bologna. We Make Future ci fa fare un altro grande passo avanti verso l’obiettivo di diventare la capitale dell’Italia per l’innovazione digitale e tecnologica.”

Roadshow Internazionale e Connessioni Globali

WMF – We Make Future è un progetto in corso attivo 365 giorni l’anno, sia in Italia che all’estero. Include una serie di iniziative rivolte a tutti i segmenti della società globale, dagli studenti e giovani ai grandi attori del mercato e alle istituzioni internazionali. Tra le iniziative internazionali c’è il Roadshow Internazionale, lanciato nel 2021, che finora ha visitato 29 paesi su 5 continenti attraverso vari eventi e programmi satellite. Il suo principale obiettivo è creare una rete globale di innovazione aperta che faciliti un circolo virtuoso di competenze e connessioni tra ecosistemi locali in tutto il mondo. Ciò allarga il campo dell’innovazione attraverso nuove opportunità di networking e business, consentendo l’integrazione delle competenze e la proposta di soluzioni concrete alle sfide più urgenti della società.

Tra le città straniere visitate quest’autunno, merita una menzione speciale Salonicco, Hong Kong, Shenzhen, Valencia e Belgrado. Belgrado ha ospitato il Forum dell’Innovazione Italia-Serbia “Matchmaking for Innovation,” il risultato di una collaborazione sinergica tra l’Ambasciata italiana, ICE, il Ministero serbo della Scienza, Tecnologia e Innovazione, il Ministero delle Informazioni e delle Telecomunicazioni della Repubblica di Serbia, la Regione Lombardia, il supporto della Camera di Commercio della Repubblica di Serbia – PKS, Impact Hub Belgrado e WMF – We Make Future.

Non vediamo l’ora di WMF 2024 a Bologna, in programma dal 13 al 15 giugno presso il centro fieristico di BolognaFiere. Promette una nuova edizione più ampia, ricca di opportunità e un’occasione rinnovata per incontri e scambi internazionali.





Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sul percorso del WMF a Bologna, il centro dell’innovazione e della tecnologia in Italia e oltre.