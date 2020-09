Webinar di presentazione Confassociazioni Media & Informazione. Partecipa il Presidente Nazionale Angelo Deiana

Giovedì 10 Settembre alle 18 si terrà il webinar online di presentazione del settore confederale “Media e Informazione”. Il nuovo branch si propone di mettere in rete i diversi attori, anche informali, di questo settore.

▷ Sei vuoi aumentare il fatturato della tua Azienda non farti scappare questa OCCASIONE e CLICCA QUI Ora!

Parteciperà il Presidente di Confassociazioni Angelo Deiana.

Confassociazioni, l’espressione unitaria delle federazioni, dei coordinamenti, delle associazioni, delle imprese e delle persone che svolgono o rappresentano attività professionali in Italia e in Europa, presenta agli stakeholder il neocostituito settore confederale “Media & Informazione”.

Obiettivo della nuova branch di Confassociazioni è quello di mettere in rete i diversi attori di questo settore, purtroppo oggi molto frammentato e poco sostenuto specialmente quando si parla di online, favorendo l’interazione tra gli associati e il Sistema Confassociazioni, una vasta rete multisettoriale dove i media possono trovare i loro naturali partner e contribuire allo sviluppo di opportunità di rete.

La struttura direttiva, presieduta da Carmelo Cutuli, è composta da: Francesco Pira, Vice Presidente; Michele Ficara Manganelli, Responsabile Area Svizzera Italiana; Carlo Giovannelli, Responsabile Area Nord; Alessandro Conte, Responsabile Area Centro Italia; Tiziana Primozich, Responsabile Area Sud; Patrizia Paesano, Responsabile Area Isole; Giulia Reina, Vice Segretario Generale.

Il prossimo 10 settembre, alle ore 18.00, si terrà un incontro online su piattaforma zoom a cui interverranno il Presidente di Confassociazioni, Angelo Deiana, e ed il Presidente di Confassociazioni Media & Informazione, Carmelo Cutuli, con la moderazione di Alessandro Conte, Direttore Responsabile di EuropeanAffairs.it, insieme ai responsabili di area.

“Nel corso dell’incontro – dichiara il Presidente di Confassociazioni, Angelo Deiana – illustreremo le potenzialità del Sistema Confassociazioni, la rete delle reti professionali con oltre 1.180.000 iscritti, di cui 210.000 imprese e 678 associazioni professionali confederate in tutto il territorio nazionale che, da oggi, apre l’iscrizione anche alle testate digitali e loro aggregazioni, quali associazioni, syndication e network, come pure a singoli professionisti o partite iva che esercitano attività media come i blogger, content manager e social media manager.”

Per partecipare e ricevere le credenziali di accesso zoom al webinar è necessario iscriversi con mail a registrazione@roma3000.it.