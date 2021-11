Webidoo store: il primo tech experience store in Europa apre a Milano

APERTURA AL PUBBLICO: 6 novembre, via Amerigo Vespucci 12

Webidoo, azienda italiana specializzata nella promozione della digital transformation, annuncia il lancio di webidoo store, il primo tech experience store in Europa, che aprirà a Milano il 6 novembre.

Si tratta di uno spazio dedicato all’innovazione e alla tecnologia in cui provare prodotti tecnologici di frontiera in anteprima sul mercato italiano messi a disposizione dai più importanti produttori di innovazione, in differenti settori merceologici. Gli stessi prodotti possono essere noleggiati o acquistati sulla piattaforma webidoo.store .

Presso lo store di Milano Porta Nuova, in via Vespucci 12, angolo Melchiorre Gioia, il visitatore potrà scoprire le novità più esclusive riguardo a gaming, home design, cucina, mobilità, sound, fotografia e video, sport&fitness, benessere e salute.

L’experience store è un modello di business già affermato oltreoceano che sbarca per la prima volta in Europa proprio qui in Italia. Un concept che unisce innovazione, anteprime ed esperienza on line e off line, in un luogo allo stesso tempo fisico e virtuale, che diventa a tutti gli effetti un hub di promozione per l’innovazione.

Webidoo Store ospiterà infatti eventi dedicati alla formazione sui temi del digitale e dell’esplorazione delle nuove prospettive tecnologiche e sociali per consumatori e imprese.

L’approccio Experience-Based di webidoo Store non è unicamente rivolto ai consumatori: in linea con la mission di webidoo, saranno presenti spazi dedicati all’innovazione per le aziende, soprattutto PMI, nei quali sperimentare e acquistare soluzioni digitali innovative che vanno dai servizi di Digital Marketing alle nuove frontiere del Fintech, dai pagamenti digitali alla Blockchain.

L’era digitale è già arrivata e webidoo punta a supportare i consumatori e le imprese nella scelta dei migliori prodotti tecnologici e delle più avanzate soluzioni digitali presenti sul mercato. Il nuovo store è uno spazio in cui i clienti avranno l’opportunità di toccare con mano gli ultimissimi ritrovati Hi- Tech, le aziende e i professionisti potranno scoprire il potenziale delle piattaforme web più evolute, dell’e-commerce e del digital advertising, e i Brand di Tecnologia avranno accesso ad una piazza unica dove esporre e far conoscere i propri prodotti, il tutto con il supporto degli specialisti digitali di webidoo.

I marchi presenti in store:

HI TECH

Acer Acoustibox BenQ BrainLink Cricut Dilium Hushme

Harman Kardon Nura

Narvalo

Shift red Drone Orangemonkie Pivo

Wacom Netgear Sharebot Royole Pocketalk Timekettle Wearfauna Unistellar KeyRobot

FITNESS

Airofit Blaze Pod Bobo Home Board30 Icaros HyFit Therabody Reaxxer

GAMING

Corsair Couchmaster Nintendo Woojer

MUSICA

Moog Theremini Teenage Engineering

SMART HOME

Fil Air Nuki Plantui Vitesy Faber Italia

MOBILITA’

Hiboy Linky Microlino Niu

PARTNER

Grenke

Webidoo store

Indirizzo: Porta Nuova, Via Amerigo Vespucci 12, angolo via Melchiorre Gioia Orari apertura: Martedì-Domenica dalle 11:00 alle 20:00 , Lunedì (chiuso).

Contatti mail/telefono: [email protected] – 02 82951610