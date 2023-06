Tutti gli eventi serali gratuiti a Milano di Casa Xiaomi

Un programma dedicato al mondo dell’innovazione, del food, della musica e del design nel Concept Showroom nel cuore di Milano

Al via gli appuntamenti di Casa Xiaomi per il mese di giugno. L’entusiasmo è palpabile nel Concept Showroom di Casa Xiaomi, situato in Piazza Pio XI 5, nel cuore del quartiere storico milanese delle Cinque Vie. Questo luogo unico, completamente dedicato all’incontro tra design e innovazione tecnologica, si prepara ad accogliere il pubblico con una serie di appuntamenti emozionanti nel mese di giugno. È l’ultimo mese di eventi prima della chiusura estiva, e Casa Xiaomi ha messo insieme un programma straordinario che coinvolgerà gli appassionati di tecnologia, gli amanti del cibo, gli appassionati di musica, gli studiosi della scienza e gli entusiasti del design. Il tema centrale di queste esperienze sarà il ruolo della tecnologia come motore della vita quotidiana e come strumento per l’innovazione e il progresso.

La programmazione completa di giugno è disponibile sul sito ufficiale di Casa Xiaomi all’indirizzo https://www.casaxiaomi.it/eventi. Qui è possibile scoprire tutti gli appuntamenti e prenotare i posti disponibili per le sessioni più richieste.

Tutti a scoprire il nuovo Xiaomi 13 Ultra co-engineered by Leica! – Dal pomeriggio del 9 al 12 giugno

Per i veri appassionati di tecnologia e fotografia, Casa Xiaomi offre un’occasione unica: l’anteprima esclusiva del nuovissimo Xiaomi 13 Ultra co-engineered by Leica! Dalle 9:00 alle 18:00, dal 9 al 12 giugno, gli interessati potranno prenotare una sessione one-to-one in Casa Xiaomi, dove un esperto di prodotto dell’azienda li guiderà alla scoperta delle incredibili caratteristiche di questo smartphone di ultima generazione. Sarà possibile toccare con mano e conoscere da vicino tutte le specifiche del dispositivo, un’opportunità che nessun vero appassionato di tecnologia vorrà perdere! La prenotazione della sessione è semplice: basta registrarsi sul sito di Casa Xiaomi all’indirizzo https://www.casaxiaomi.it/xiaomi-13-ultra-one-to-one-experience e, una volta ricevuta la conferma via email, si potrà selezionare lo slot preferito.

Cocooners con Vale Grey Model – 15 giugno

Un evento esclusivo si terrà il 15 giugno presso Casa Xiaomi, intitolato “Cocooners con Vale Grey Model”. Questa è un’opportunità unica per incontrare e conoscere personalmente Vale Grey Model, nota anche come Valeria Sechi. A 50 anni, Vale Grey Model ha intrapreso la carriera di modella, diventando un simbolo di bellezza per tutte le donne che escono dagli stereotipi di perfezione e età. I suoi capelli grigi naturali sono diventati il suo marchio di fabbrica. La presenza di Vale sui social media e su Internet testimonia la possibilità di rinascita per le donne di tutte le età, dimostrando che è sempre possibile reinventarsi. Durante l’evento, Vale Grey Model condividerà la sua esperienza e il suo messaggio ispiratore con il pubblico presente.

Morning yoga class con Giulia Troilo – 17 giugno

Iniziate la vostra giornata in modo dinamico e rilassato con una lezione di yoga con Giulia Troilo, il 17 giugno, presso Casa Xiaomi. Dalle 8:00 alle 9:00, potrete partecipare a una lezione di yoga Libra che porterà armonia e benessere al vostro corpo e alla vostra mente. Questa pratica vi darà l’energia necessaria per affrontare la giornata con una prospettiva positiva. Per maggiori informazioni su come partecipare, visitate la sezione dedicata sul sito ufficiale.

Cocooners con Bradley Schurman – 19 giugno

Bradley Schurman, un noto futurista demografico e autore del bestseller “The Super Age – Decoding our demographic destiny”, sarà uno degli ospiti speciali di Casa Xiaomi il 19 giugno. Parteciperà a una tavola rotonda moderata da Myriam De Filippi, Vice Capo Redattore di ‘Donna Moderna’, che esplorerà il valore della Longevità e le sue implicazioni per il futuro della società. Questo evento stimolante offrirà un’opportunità unica per ascoltare le prospettive di un esperto di fama mondiale e per prendere parte a un dibattito appassionante sulla nostra evoluzione demografica.

Scienza Espresso con Maurizio Melis – 21 giugno

L’appuntamento del 21 giugno è dedicato agli appassionati di scienza e tecnologia. Maurizio Melis, noto divulgatore scientifico e conduttore del programma “Smart City, Voci e Luoghi dell’Innovazione” su Radio 24 – Il Sole 24 Ore, guiderà una conversazione intorno al grande tavolo della sala da pranzo di Casa Xiaomi. Durante la colazione, i partecipanti avranno l’opportunità di discutere con lui e di approfondire i temi legati all’innovazione e al futuro che ci attende. Questo evento fa parte di una serie di appuntamenti a colazione, progettati per coloro che desiderano approfondire la scienza e la tecnologia in un contesto informale. È un’opportunità straordinaria per stimolare la mente e ampliare le proprie conoscenze in modo accessibile e coinvolgente.

K-Pop Night Marketing con la K – 21 giugno

La serata del 21 giugno sarà dedicata a un fenomeno culturale di portata globale: il K-Pop. Casa Xiaomi ospiterà una K-Pop Night Marketing, un evento che mira a esplorare il potere di questo genere musicale nella plasmazione delle aspettative del pubblico e a cercare ispirazione per le strategie di marketing delle marche occidentali. Durante l’evento, gli esperti di marketing Samanta Giuliani, Antonio Incorvaia e Jenny Nieri presenteranno un paper intitolato “Marketing con la K”, che riassume alcune delle 10 lezioni apprese da un’analisi approfondita del fenomeno K-Pop. Sarà un’occasione unica per scoprire come il K-Pop ha rivoluzionato l’industria musicale e per cogliere le opportunità che questo fenomeno offre alle marche.

Cocooners “I super poteri della mente” – 28 giugno

Il 28 giugno, gli appassionati di sviluppo personale avranno l’opportunità di incontrare due ospiti speciali durante l’evento “I super poteri della mente” presso Casa Xiaomi. Viviana Musumeci, giornalista e coordinatrice del magazine digitale di Cocooners, e Caterina Lazzarini, giornalista e life coach specializzata nel cammino in natura e nel cammino di Santiago per gli “overanta”, condivideranno le loro esperienze e tecniche per migliorare la mente e la propria vita. Questo evento sarà un’occasione per imparare nuove tecniche di sviluppo personale e per scoprire il potenziale della mente umana.

L’estate si avvicina, e Casa Xiaomi si prepara a concludere questo primo semestre di appuntamenti emozionanti con un mese di giugno ricco di esperienze coinvolgenti e stimolanti. Non perdete l’opportunità di partecipare a questi appuntamenti unici nel loro genere e di scoprire come la tecnologia, il design, la musica, la scienza e la cultura possano arricchire la nostra vita quotidiana. Visitate il sito ufficiale di Casa Xiaomi per prenotare i vostri posti e per saperne di più sui prossimi eventi.