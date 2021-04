OSDIA Business Meeting di Aprile con l’Avvocato internazionale Paolo Zagami

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Il Capitolo di Roma dell’Ordine dei Figli d’Italia in America (OSDIA), organizza a cadenza mensile un Business Meeting invitando una personalità del mondo dell’impresa e/o delle professioni a tenere uno speech su un tema di attualità.

Giovedì 29 Aprile,dalle ore 19 sulla piattaforma Zoom, si terrà un keynote speech, a cura dell’Avv. Paolo Zagami, sul tema degli scambi commerciali tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America con particolare riferimento alle novità introdotte dall’Amministrazione Biden. Lo speech sarà introdotto dal Presidente 2020 del Capitolo di Roma OSDIA, dott. Claudio Frasca

L’avvocato Zagami, delegato per la Calabria della Camera di Commercio Americana in Italia (Amcham Italy), è autore di numerose pubblicazioni giuridico-economiche in lingua italiana ed inglese e titolare e fondatore dello Studio Legale Internazionale Zagamilaw. Abilitato ad esercitare come Avvocato e Solicitor a Londra, è anche accreditato presso l’Ambasciata Americana in Italia e presso il Consolato Italiano di New York.

Il Capitolo di Roma, la prima unità territoriale dell’Ordine dei Figli d’Italia in America costituita fuori dal territorio nord-americano, in cento anni di storia di questa organizzazione, è formato da professionisti ed imprenditori, provenienti da varie località italiane, con forti interessi culturali e sociali nei confronti degli Stati Uniti.