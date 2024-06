Si terrà il 28 giugno presso la Sala Conferenze della Presidenza della Regione Siciliana a Palermo il seminario “Nuovi equilibri internazionali, coesione, trappole dello sviluppo: quale Europa e quale Sicilia adesso”. L’evento, organizzato dal Dipartimento degli Affari Extraregionali, si propone di analizzare le prospettive future dell’Unione Europea e il ruolo della Sicilia nel contesto europeo e mediterraneo.

Il convegno, che vedrà la partecipazione di esperti di politiche europee, economisti, rappresentanti del mondo produttivo e delle istituzioni, si aprirà alle 9:00 con i saluti del Presidente della Regione Siciliana On. Renato Schifani e del Prof. Costantino Visconti, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (DEMS) dell’Università di Palermo.

Al centro del dibattito saranno temi cruciali come le nuove prospettive della coesione economica, sociale e territoriale dell’UE, il ruolo del Mezzogiorno, del Mediterraneo e dell’insularità nella dimensione europea della Sicilia, le sfide poste dalle “trappole dello sviluppo” nell’Europa in cambiamento. Verranno inoltre approfondite le opportunità legate agli strumenti di sviluppo e cooperazione interregionale, alla rivoluzione digitale e alle prospettive del tessuto produttivo regionale in ottica europea.

Tra i relatori, Gaetano Armao (Università di Palermo), Andrea Ciaffi (esperto di politiche europee), Roberto Cellini (Università di Catania), Alessandro Melillo (PRISM Impresa Sociale), Jorge Nuñez Ferrer (CPMR), Antonello Mineo (Meccatronica), Nino Lo Bianco (BIP) e Francesco Cocco (Euroregione Adriatico Ionica).

In occasione del seminario verrà inoltre inaugurato e presentato dal Prof. Gaetano Armao il nuovo Master di I livello in Europrogettazione e Professioni europee dell’Università di Palermo.

L’evento, moderato da Marina Turco e Dario Matranga, si svolgerà dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30 presso la Sala Conferenze della Presidenza della Regione in Via Generale Magliocco 46 a Palermo.